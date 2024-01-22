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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Ростовчане заявили об эвакуации школы №47

Ростовчане заявили об эвакуации школы №47

22 января 2024, 07:32
Фото: 46.mchs.gov.ru
Ростовчане заявили об эвакуации школы №47
В Ростове-на-Дону утром в понедельник, 22 сентября, провели эвакуацию в школе №47, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что утром всех детей и учителей вывели из здания школы на улицу. Само учреждение расположено на улице Максима Горького.

«Дети с педагогами в данный момент находятся на улице, их хотят вывести с территории школы, куда уже приехали пожарные. О причинах эвакуации не сообщают», — говорится в публикации.

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Ростовчане заявили об эвакуации школы №47
Видео: ТГ канал «Ростов Главный»

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях не исключили, что причиной может быть шутка от неизвестного, за которую грозит ответственность.

Ранее примерно 120 детей эвакуировали в донском регионе из-за потопа после бури. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого посетителей кафе выгнали на мороз в центре Ростова-на-Дону.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Соцсети#Пожарные#Максим Горький#Школа №47
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