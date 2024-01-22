Ростовчане заявили об эвакуации школы №47

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Они рассказали, что утром всех детей и учителей вывели из здания школы на улицу. Само учреждение расположено на улице Максима Горького.
«Дети с педагогами в данный момент находятся на улице, их хотят вывести с территории школы, куда уже приехали пожарные. О причинах эвакуации не сообщают», — говорится в публикации.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях не исключили, что причиной может быть шутка от неизвестного, за которую грозит ответственность.
Ранее примерно 120 детей эвакуировали в донском регионе из-за потопа после бури. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого посетителей кафе выгнали на мороз в центре Ростова-на-Дону.