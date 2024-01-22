Сливочное, оливковое, льняное: стало известно, какое масло считается самым полезным

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Вокруг сливочного масла собралось больше всего различных стереотипов и страшилок. Его называют едва ли не главным врагом хорошей фигуры и причиной проблем с сердцем и сосудами. Несмотря на некоторые недостатки, сливочное масло является важным продуктом в рационе.
Польза сливочного масла
Роспотребнадзор Ростовской области рекомендует сливочное масло как наиболее биологически ценный источник жира для детей и взрослых. В продукте содержатся короткоцепочечные триглицериды. Попадая в кишечник, они улучшают работу полезных бактерий.
Также масло положительно влияет на кожу, помогает удерживать в ней влагу, что замедляет процессы старения.
Медики развенчивают миф, что сливочное масло повышает уровень холестерина. Наоборот, Омега, содержащаяся в масле, снижает воспаление сосудистых стенок.
Роспотребнадзор региона рекомендует взрослым употреблять ежедневно 12 граммов масла.
Вред сливочного масла
Главное в употреблении сливочного масла — знать меру. Продукт при чрезмерном употреблении действительно может привести к проблемам с лишним весом и развитию желчнокаменной болезни. Роскачество объясняло, что это связано с высокой калорийностью масла и содержанием в нем насыщенных жиров.
Противопоказано сливочное масло людям с непереносимостью лактозы, а также тем, кто страдает от высокого уровня холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и желчного пузыря.
Оливковое масло, в отличие от сливочного, наоборот, долгие годы является своеобразным флагманом правильного питания. В нем действительно содержится множество полезных элементов. Однако при чрезмерном употребление оно тоже может принести здоровью человека вред.
Польза оливкового масла
Оливковое масло благотворно влияет на кровеносные сосуды и снижает артериальное давление, а также уменьшает отток желчи и восстанавливает клетки суставных хрящей.
Роспотребнадзор Ростовской области отмечает и другие полезные свойства оливкового масла. Например, из-за высокого содержания витаминов А, D, Е и насыщенных жирных кислот, которые отвечают за гладкость и упругость кожи. Также там отмечали пользу масла в силу наличия в нем полиненасыщенных жиров.
Благодаря линолевой кислоте в составе оливкового масла улучшается координация движений и состоянии зрительной системы.
Вред оливкового масла
Как и в случае со сливочным маслом, оливковое масло хорошо в меру. Если употреблять его в избыточных количествах, о стройной фигуре, вероятно, придется забыть. 100 миллилитров оливкового масла равняется примерно 900 калориям. Употреблять его рекомендуют в количестве не более двух столовых ложек в день.
Особенно опасно оливковое масло может быть для больных холециститом и аллергиков. Также оно может привести к снижению уровня сахара в крови.
Льняное масло пробрело популярность среди сторонников правильного питания сравнительно недавно. Ряд диетологов советуют заменить льняным маслом другие виды масла. Однако и у него есть свои недостатки.
Польза льняного масла
Льняное масло также благотворно влияет на молодость и здоровье кожи. В нем сочетаются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 и линолевая кислота.
Помимо этого льняное масло повышает эластичность сосудов, улучшает работу ЖКТ, благотворно влияет на иммунитет и работу мозга.
Вред льняного масла
Врачи не рекомендуют употреблять в пишу льняное масло людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что продукт может спровоцировать расстройство желудка и диарею.
Также с осторожностью стоит относиться к льняному маслу людям с нарушением свертываемости крови.
Льняное масло склонно к окислению и может быстро испортиться, а потому хранить его рекомендуют исключительно в холодильнике.