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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Сливочное, оливковое, льняное: стало известно, какое масло считается самым полезным

Сливочное, оливковое, льняное: стало известно, какое масло считается самым полезным

22 января 2024, 07:27
Фото: Sue Thompson/cc by sa-nd/flickr.com
Сливочное, оливковое, льняное: стало известно, какое масло считается самым полезным
Эксперты давно спорят, какое масло является самым полезным и менее калорийным. RostovGazeta собрала все факты о пользе и вреде сливочного, оливкового и льняного масла.

Сливочное масло

Вокруг сливочного масла собралось больше всего различных стереотипов и страшилок. Его называют едва ли не главным врагом хорошей фигуры и причиной проблем с сердцем и сосудами. Несмотря на некоторые недостатки, сливочное масло является важным продуктом в рационе.

Польза сливочного масла

Роспотребнадзор Ростовской области рекомендует сливочное масло как наиболее биологически ценный источник жира для детей и взрослых. В продукте содержатся короткоцепочечные триглицериды. Попадая в кишечник, они улучшают работу полезных бактерий.

Также масло положительно влияет на кожу, помогает удерживать в ней влагу, что замедляет процессы старения.

Медики развенчивают миф, что сливочное масло повышает уровень холестерина. Наоборот, Омега, содержащаяся в масле, снижает воспаление сосудистых стенок.

Роспотребнадзор региона рекомендует взрослым употреблять ежедневно 12 граммов масла.

Также масло положительно влияет на кожу, помогает удерживать в ней влагу, что замедляет процессы старения.Также масло положительно влияет на кожу, помогает удерживать в ней влагу, что замедляет процессы старения.
Также масло положительно влияет на кожу, помогает удерживать в ней влагу, что замедляет процессы старения.
Фото: thetejon/cc b ysa/flickr.com
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Вред сливочного масла

Главное в употреблении сливочного масла — знать меру. Продукт при чрезмерном употреблении действительно может привести к проблемам с лишним весом и развитию желчнокаменной болезни. Роскачество объясняло, что это связано с высокой калорийностью масла и содержанием в нем насыщенных жиров.

Противопоказано сливочное масло людям с непереносимостью лактозы, а также тем, кто страдает от высокого уровня холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и желчного пузыря.

Оливковое масло

Оливковое масло, в отличие от сливочного, наоборот, долгие годы является своеобразным флагманом правильного питания. В нем действительно содержится множество полезных элементов. Однако при чрезмерном употребление оно тоже может принести здоровью человека вред.

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Польза оливкового масла

Оливковое масло благотворно влияет на кровеносные сосуды и снижает артериальное давление, а также уменьшает отток желчи и восстанавливает клетки суставных хрящей.

Роспотребнадзор Ростовской области отмечает и другие полезные свойства оливкового масла. Например, из-за высокого содержания витаминов А, D, Е и насыщенных жирных кислот, которые отвечают за гладкость и упругость кожи. Также там отмечали пользу масла в силу наличия в нем полиненасыщенных жиров.

Благодаря линолевой кислоте в составе оливкового масла улучшается координация движений и состоянии зрительной системы.

Оливковое масло, в отличие от сливочного, наоборот, долгие годы является своеобразным флагманом правильного питания.Оливковое масло, в отличие от сливочного, наоборот, долгие годы является своеобразным флагманом правильного питания.
Оливковое масло, в отличие от сливочного, наоборот, долгие годы является своеобразным флагманом правильного питания.
Фото: jacobsroom/ccby sa/flickr.com

Вред оливкового масла

Как и в случае со сливочным маслом, оливковое масло хорошо в меру. Если употреблять его в избыточных количествах, о стройной фигуре, вероятно, придется забыть. 100 миллилитров оливкового масла равняется примерно 900 калориям. Употреблять его рекомендуют в количестве не более двух столовых ложек в день.

Особенно опасно оливковое масло может быть для больных холециститом и аллергиков. Также оно может привести к снижению уровня сахара в крови.

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Льняное масло

Льняное масло пробрело популярность среди сторонников правильного питания сравнительно недавно. Ряд диетологов советуют заменить льняным маслом другие виды масла. Однако и у него есть свои недостатки.

Польза льняного масла

Льняное масло также благотворно влияет на молодость и здоровье кожи. В нем сочетаются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 и линолевая кислота.

Помимо этого льняное масло повышает эластичность сосудов, улучшает работу ЖКТ, благотворно влияет на иммунитет и работу мозга.

Льняное масло также благотворно влияет на молодость и здоровье кожи. В нем сочетаются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 и линолевая кислота.Льняное масло также благотворно влияет на молодость и здоровье кожи. В нем сочетаются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 и линолевая кислота.
Льняное масло также благотворно влияет на молодость и здоровье кожи. В нем сочетаются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 и линолевая кислота.
Фото: Hans Splinter/cc by sa nd/flickr.com

Вред льняного масла

Врачи не рекомендуют употреблять в пишу льняное масло людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что продукт может спровоцировать расстройство желудка и диарею.

Также с осторожностью стоит относиться к льняному маслу людям с нарушением свертываемости крови.

Льняное масло склонно к окислению и может быстро испортиться, а потому хранить его рекомендуют исключительно в холодильнике.

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