Сливочное, оливковое, льняное: стало известно, какое масло считается самым полезным

Как и в случае со сливочным маслом, оливковое масло хорошо в меру. Если употреблять его в избыточных количествах, о стройной фигуре, вероятно, придется забыть. 100 миллилитров оливкового масла равняется примерно 900 калориям. Употреблять его рекомендуют в количестве не более двух столовых ложек в день.