Водоканал оставит часть Ростова без воды на сутки 25 января

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Жителям нескольких улиц Ростова придется запастись водой. Из-за обновления водопровода холодную воду отключат с 08.00 мск 25 января до 08.00 мск 26 января. Ограничение коснется домов в границах улиц Полторацкого, Руставели, Новолесной, Димитрова, включая котельную на Новолесной, 3б.
Уточняется, что обновлять водопроводную линию сотрудники водоканала будут по улице Урожайной.
Ранее сообщалось, что жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой.
До этого стало известно, что часть Ростовской области осталась без интернета.
Также стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями.