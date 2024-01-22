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Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Из-за реконструкции водопроводной линии по улице Урожайной в сотнях домов отключат холодную воду

Водоканал оставит часть Ростова без воды на сутки 25 января

22 января 2024, 17:44
Фото: 1MI
Из-за реконструкции водопроводной линии по улице Урожайной в сотнях домов отключат холодную воду
Из-за реконструкции водопроводной линии по улице Урожайной в сотнях домов отключат холодную воду, предупредил водоканал Ростова.

Жителям нескольких улиц Ростова придется запастись водой. Из-за обновления водопровода холодную воду отключат с 08.00 мск 25 января до 08.00 мск 26 января. Ограничение коснется домов в границах улиц Полторацкого, Руставели, Новолесной, Димитрова, включая котельную на Новолесной, 3б.

Почти 700 тысяч жителей Ростовской области вынуждены пить некачественную воду
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Уточняется, что обновлять водопроводную линию сотрудники водоканала будут по улице Урожайной.

Ранее сообщалось, что жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой.

До этого стало известно, что часть Ростовской области осталась без интернета.

Также стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями.

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