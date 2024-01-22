Стала известна причина эвакуации школы в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Речь идет об учреждении, которое находится на улице Максима Горького. Здесь правоохранители вместе с представителями экстренных служб провели проверку.
«В результате которой опасных объектов обнаружено не было», — уточнили в полиции.
Ранее жители города рассказали о проведенной эвакуации школы №47, из которой вывели всех детей и сотрудников. Тогда причина не называлась.
Также местные жители рассказывали, что к зданию на Максима Горького приезжали пожарные.
До этого в донском регионе проходила эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Материал на эту тему читайте по ссылке.