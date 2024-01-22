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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Стала известна причина эвакуации школы в центре Ростова-на-Дону

Стала известна причина эвакуации школы в центре Ростова-на-Дону

22 января 2024, 10:53
Фото: 1MI
Стала известна причина эвакуации школы в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону поступило сообщение о существующей опасности на территории образовательного учреждения в центре города, сообщает региональное УМВД в Telegram.

Речь идет об учреждении, которое находится на улице Максима Горького. Здесь правоохранители вместе с представителями экстренных служб провели проверку.

«В результате которой опасных объектов обнаружено не было», — уточнили в полиции.

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Ранее жители города рассказали о проведенной эвакуации школы №47, из которой вывели всех детей и сотрудников. Тогда причина не называлась.

Также местные жители рассказывали, что к зданию на Максима Горького приезжали пожарные.

До этого в донском регионе проходила эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Школа#Полиция#Пожарные#Опасность#Образовательное учреждение#Подтопление#Происшествия
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