Стало известно, сколько жителей Ростовской области будут избирать президента

Напомним, выборы решили сделать в трехдневном формате. Проголосовать можно будет с 15 по 17 марта. Ростовская область также вошла в число регионов, где разрешили дистанционное электронное голосование. Для участия в нем нужно подать с 29 января по 11 марта соответствующее заявление на федеральной платформе ДЭГ.