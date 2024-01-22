Стало известно, сколько жителей Ростовской области будут избирать президента

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В Ростовской области идет подготовка к предстоящим в марте выборам президента страны. Избирком сообщил, что в регионе зарегистрировано 3,1 миллиона избирателей.
Значительная их часть проживает в Ростове-на-Дону (813,4 тысячи избирателей). В тройку лидеров также вошли Таганрог (214 тысяч избирателей) и Шахты (158 тысяч избирателей).
Напомним, выборы решили сделать в трехдневном формате. Проголосовать можно будет с 15 по 17 марта. Ростовская область также вошла в число регионов, где разрешили дистанционное электронное голосование. Для участия в нем нужно подать с 29 января по 11 марта соответствующее заявление на федеральной платформе ДЭГ.
Ранее сообщалось, избирателей Ростовской области начнут адресно информировать о выборах президента.