Статины могут снизить риск болезни Альцгеймера на 28% — исследование Lancet

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Анализ данных более 100 тысяч пациентов из Гонконга выявил, что прием статинов снижает вероятность развития болезни Альцгеймера на 28% и любой формы деменции на 20%. В исследовании также отмечается, что статины оказываются особенно полезными в профилактике болезни Альцгеймера, снижая ее риск на 28%, пишут «Известия».
Участники исследования были в возрасте около 74 лет, и в течение 10 лет у 2250 из них развилась болезнь Альцгеймера, у 1831 — сосудистая деменция, а у 5950 — другой тип деменции. Половина пациентов принимала статины для снижения уровня холестерина.
Результаты этого исследования подтверждают предыдущие выводы о том, что статины могут значительно снизить риск развития деменции. Важно отметить, что эти положительные эффекты наблюдаются не только у пациентов с сердечной недостаточностью, но и у других групп риска.