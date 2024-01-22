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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 14:15

Статины могут снизить риск болезни Альцгеймера на 28% — исследование Lancet

22 января 2024, 13:57
Недавние исследования, опубликованные в журнале The Lancet Regional Health, подтверждают эффективность статинов в снижении риска развития деменции у пациентов с сердечной недостаточностью.

Анализ данных более 100 тысяч пациентов из Гонконга выявил, что прием статинов снижает вероятность развития болезни Альцгеймера на 28% и любой формы деменции на 20%. В исследовании также отмечается, что статины оказываются особенно полезными в профилактике болезни Альцгеймера, снижая ее риск на 28%, пишут «Известия».

Участники исследования были в возрасте около 74 лет, и в течение 10 лет у 2250 из них развилась болезнь Альцгеймера, у 1831 — сосудистая деменция, а у 5950 — другой тип деменции. Половина пациентов принимала статины для снижения уровня холестерина.

Результаты этого исследования подтверждают предыдущие выводы о том, что статины могут значительно снизить риск развития деменции. Важно отметить, что эти положительные эффекты наблюдаются не только у пациентов с сердечной недостаточностью, но и у других групп риска.

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