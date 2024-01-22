Статины могут снизить риск болезни Альцгеймера на 28% — исследование Lancet

Участники исследования были в возрасте около 74 лет, и в течение 10 лет у 2250 из них развилась болезнь Альцгеймера, у 1831 — сосудистая деменция, а у 5950 — другой тип деменции. Половина пациентов принимала статины для снижения уровня холестерина.