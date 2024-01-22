Стоматолог назвала симптомы, при которых лечение нельзя откладывать

Однако, по словам врача, есть случаи, когда откладывать визит к стоматологу не стоит. Например, если при воздействии тепла или во время сна возникает острая и резкая боль в зубе, которая не проходит в течение 30 секунд. Это может быть признаком пульпита — воспаления сосудисто-нервного пучка зуба.