Стоматолог назвала симптомы, при которых лечение нельзя откладывать

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Она отметила, что зубная боль, вызванная холодным, может указывать на проблемы с твердой тканью зуба или трещины на эмали. Кратковременные неприятные ощущения в одном зубе после употребления холодной или горячей пищи чаще всего свидетельствуют о глубоком кариесе. При таких симптомах необходимость срочного посещения стоматолога отсутствует, пишет «Известия».
Однако, по словам врача, есть случаи, когда откладывать визит к стоматологу не стоит. Например, если при воздействии тепла или во время сна возникает острая и резкая боль в зубе, которая не проходит в течение 30 секунд. Это может быть признаком пульпита — воспаления сосудисто-нервного пучка зуба.
«Если не обращаться к врачу и не лечиться, инфекция может распространиться за пределы зуба и возникнуть гнойник. Боль при надкусывании указывает на наличие инфекции и воспалительного процесса уже за пределами зуба», — сказала Кадькалова.
Врач отметила, что регулярные профилактические осмотры помогают снизить риск сильной зубной боли и экономят средства на лечение.