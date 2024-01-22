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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Стоматолог назвала симптомы, при которых лечение нельзя откладывать

22 января 2024, 13:57
Стоматолог Наталья Кадькалова рассказала о зубной боли, при которой нельзя откладывать лечение.

Она отметила, что зубная боль, вызванная холодным, может указывать на проблемы с твердой тканью зуба или трещины на эмали. Кратковременные неприятные ощущения в одном зубе после употребления холодной или горячей пищи чаще всего свидетельствуют о глубоком кариесе. При таких симптомах необходимость срочного посещения стоматолога отсутствует, пишет «Известия».

Однако, по словам врача, есть случаи, когда откладывать визит к стоматологу не стоит. Например, если при воздействии тепла или во время сна возникает острая и резкая боль в зубе, которая не проходит в течение 30 секунд. Это может быть признаком пульпита — воспаления сосудисто-нервного пучка зуба.

«Если не обращаться к врачу и не лечиться, инфекция может распространиться за пределы зуба и возникнуть гнойник. Боль при надкусывании указывает на наличие инфекции и воспалительного процесса уже за пределами зуба», — сказала Кадькалова.

Врач отметила, что регулярные профилактические осмотры помогают снизить риск сильной зубной боли и экономят средства на лечение.

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