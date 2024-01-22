Уголовное дело прекратили против бывшего зама экс-главы донского Минздрава

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По информации канала, уголовное дело закрыли из-за сроков давности. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Напомним, что уже длительное время рассматривают в суде уголовное дело об утилизации медотходов в Ростове-на-Дону. Обвиняемыми оказались бывшая глава Минздрава региона Татьяна Быковская и ее экс-заместитель Станислав Беседовский.
Чиновников обвинили в превышении полномочий из-за подозрений в помощи одной из компаний, которая стала претендентом на заключение контракта. Беседовский некоторое время находился в СИЗО, но его выпустили.