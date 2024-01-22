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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Уголовное дело прекратили против бывшего зама экс-главы донского Минздрава

Уголовное дело прекратили против бывшего зама экс-главы донского Минздрава

22 января 2024, 11:33
Фото: 1MI
Уголовное дело прекратили против бывшего зама экс-главы донского Минздрава
Суд прекратил уголовное дело в отношении Станислава Беседовского, который был заместителем теперь уже бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, уголовное дело закрыли из-за сроков давности. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

Напомним, что уже длительное время рассматривают в суде уголовное дело об утилизации медотходов в Ростове-на-Дону. Обвиняемыми оказались бывшая глава Минздрава региона Татьяна Быковская и ее экс-заместитель Станислав Беседовский.

Чиновников обвинили в превышении полномочий из-за подозрений в помощи одной из компаний, которая стала претендентом на заключение контракта. Беседовский некоторое время находился в СИЗО, но его выпустили.

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