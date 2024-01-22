В Ростове-на-Дону вечеринка в караоке закончилась стрельбой

Минувшей ночью конфликт разгорелся у караоке-клуба на Газетном в Ростове. Там несколько мужчин выясняли отношения, после чего одна компания решила скрыться на Mercedes-Benz. Однако затем машина сдала назад, и один из пассажиров выкрикнул оппонентам оскорбление. Авто резко двигалось задним ходом, рискуя задавить или сбить людей, стоящих рядом.