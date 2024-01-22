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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Ростове-на-Дону вечеринка в караоке закончилась стрельбой

В Ростове-на-Дону вечеринка в караоке закончилась стрельбой

22 января 2024, 14:30
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону вечеринка в караоке закончилась стрельбой
В центре Ростове неизвестный открыл стрельбу после конфликта у караоке-клуба, пишет Газета.ру.

Минувшей ночью конфликт разгорелся у караоке-клуба на Газетном в Ростове. Там несколько мужчин выясняли отношения, после чего одна компания решила скрыться на Mercedes-Benz. Однако затем машина сдала назад, и один из пассажиров выкрикнул оппонентам оскорбление. Авто резко двигалось задним ходом, рискуя задавить или сбить людей, стоящих рядом.

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Видео: ТГ канал don_mash

После этого машина попыталась скрыться. Однако один из других участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил вслед авто.

Пострадал ли кто-то в результате потасовки, неизвестно. Ростовская полиция инцидент никак не комментирует. Официальной информации об инциденте не поступало.

Ранее ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии.

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