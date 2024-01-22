В Ростове-на-Дону вечеринка в караоке закончилась стрельбой

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Минувшей ночью конфликт разгорелся у караоке-клуба на Газетном в Ростове. Там несколько мужчин выясняли отношения, после чего одна компания решила скрыться на Mercedes-Benz. Однако затем машина сдала назад, и один из пассажиров выкрикнул оппонентам оскорбление. Авто резко двигалось задним ходом, рискуя задавить или сбить людей, стоящих рядом.
После этого машина попыталась скрыться. Однако один из других участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил вслед авто.
Пострадал ли кто-то в результате потасовки, неизвестно. Ростовская полиция инцидент никак не комментирует. Официальной информации об инциденте не поступало.
Ранее ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии.