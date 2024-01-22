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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой

В Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой

22 января 2024, 07:18
Фото: 1MI
В Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой

«СМУ № 1» построит ЖК на земле компании президента ФК «Ростов» Арутюнянца

В Ростове «СМУ №1» Асланбека Джиоева планирует построить ЖК на земле, которой владеет компания Арташеса Арутюнянца, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Город N» рассказал, что строительной группе «СМУ №1» Асланбека удалось получить долю в компании ООО «Специализированный застройщик „ЖК „Текучев“», которой владеет бизнесмен и президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

Изданию стало известно, что это позволит «СМУ №1» начать строительство ЖК на 7,5 гектара земли в Пролетарском районе — в непосредственной близости от железнодорожной станции Ростов-Товарный.

Подробности сделки между компаниями остаются неизвестными.

Изданию стало известно, что это позволит «СМУ №1» начать строительство ЖК на 7,5 гектара земли в Пролетарском районе — в непосредственной близости от железнодорожной станции Ростов-Товарный.Изданию стало известно, что это позволит «СМУ №1» начать строительство ЖК на 7,5 гектара земли в Пролетарском районе — в непосредственной близости от железнодорожной станции Ростов-Товарный.
Изданию стало известно, что это позволит «СМУ №1» начать строительство ЖК на 7,5 гектара земли в Пролетарском районе — в непосредственной близости от железнодорожной станции Ростов-Товарный.
Фото: Яндекс.Карты
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«Город N» со ссылкой на собственный источник подтвердил, что именно «СМУ №1» будет заниматься строительством жилого комплекса на участке земли стоимостью более одного миллиарда рублей.

В проекте, подготовленном ООО «Лернако», указано, что участок распланирован под три жилых дома высотой до 25 этажей. Максимальная площадь жилых помещений должна составить 127,6 тысячи квадратных метров. При этом на 3,9 гектарах земли планируют построить образовательный комплекс, состоящий из детского сада и школы, рассчитанных как минимум на 490 учащихся.

Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее в Ростове выставили на продажу старинный дом, построенный более 130 лет назад.

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