В Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой

В проекте, подготовленном ООО «Лернако», указано, что участок распланирован под три жилых дома высотой до 25 этажей. Максимальная площадь жилых помещений должна составить 127,6 тысячи квадратных метров. При этом на 3,9 гектарах земли планируют построить образовательный комплекс, состоящий из детского сада и школы, рассчитанных как минимум на 490 учащихся.