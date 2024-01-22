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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Ростове потратят 146 млн рублей на капремонт подземного перехода с мозаикой

В Ростове потратят 146 млн рублей на капремонт подземного перехода с мозаикой

22 января 2024, 08:05
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове потратят 146 млн рублей на капремонт подземного перехода с мозаикой
В Ростове собираются выделить 146 миллионов рублей на ремонт подземного перехода с мозаикой рядом с Центральным рынком, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на пресс-службу администрации Ростова объявил, что власти планируют выделить около 146,4 миллиона рублей на капитальный ремонт подземного перехода, расположенного на перекрестке улицы Московской с проспектом Буденновским.

Одобрен проект реставрации перехода с мозаикой в Ростове-на-Дону
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Расходы на капремонт в других подземных переходах станут известны только тогда, когда Госэкспертиза выпустит положительные заключения на проектную документацию. Речь идет о подземных переходах, расположенных на перекрестках Большой Садовой с проспектами Ворошиловским, Буденновским и улиц Московской и Станиславского. Мозаичные панно в этих переходах имеют статус ОКН.

По предварительной информации, реставрацию панно собираются начать уже в текущем году при получении финансирования.

Данные пока официально не подтвердились, информация уточняется.

Ранее в Ростове затопило подземный переход на проспекте Шолохова.

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