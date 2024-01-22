В Ростове потратят 146 млн рублей на капремонт подземного перехода с мозаикой

Расходы на капремонт в других подземных переходах станут известны только тогда, когда Госэкспертиза выпустит положительные заключения на проектную документацию. Речь идет о подземных переходах, расположенных на перекрестках Большой Садовой с проспектами Ворошиловским, Буденновским и улиц Московской и Станиславского. Мозаичные панно в этих переходах имеют статус ОКН.