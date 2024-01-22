В Ростове потратят 146 млн рублей на капремонт подземного перехода с мозаикой

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на пресс-службу администрации Ростова объявил, что власти планируют выделить около 146,4 миллиона рублей на капитальный ремонт подземного перехода, расположенного на перекрестке улицы Московской с проспектом Буденновским.
Расходы на капремонт в других подземных переходах станут известны только тогда, когда Госэкспертиза выпустит положительные заключения на проектную документацию. Речь идет о подземных переходах, расположенных на перекрестках Большой Садовой с проспектами Ворошиловским, Буденновским и улиц Московской и Станиславского. Мозаичные панно в этих переходах имеют статус ОКН.
По предварительной информации, реставрацию панно собираются начать уже в текущем году при получении финансирования.
Данные пока официально не подтвердились, информация уточняется.
Ранее в Ростове затопило подземный переход на проспекте Шолохова.