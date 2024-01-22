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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В Ростовской области пересчитали людей с ожирением

В Ростовской области пересчитали людей с ожирением

22 января 2024, 15:16
Фото: Midjourney
В Ростовской области пересчитали людей с ожирением

На каждые тысячу жителей Ростовской области приходятся 14 человек с ожирением

В Ростовской области в последние годы на каждые тысячу местных жителей около 14 человек страдают из-за лишнего веса, следует из данных Росстата.

Речь идет о людях с болезнями эндокринной системы, с расстройствами питания и нарушением обмена веществ. В Ростовской области в 2021 году оказался практически самый высокий показатель — 14,6 на одну тысячу населения.

В ЮФО обогнала регион только Астраханская область — 14,7, а в топ-3 попал Краснодарский край — 13 человек на каждую тысячу. Самые низкие показатели были в Калмыкии — 3,7.

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В 2022 году ситуация особо не изменилась, так как в донском регионе остались прежние 14 человек. Это также соответствует второму месту.

Ранее чиновники в Ростовской области рассказали, как похудеть местным жителям. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЮФО#Краснодарский край#Ожирение#Калмыкия#Росстат#Астраханская область
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