В Ростовской области пересчитали людей с ожирением

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Речь идет о людях с болезнями эндокринной системы, с расстройствами питания и нарушением обмена веществ. В Ростовской области в 2021 году оказался практически самый высокий показатель — 14,6 на одну тысячу населения.
В ЮФО обогнала регион только Астраханская область — 14,7, а в топ-3 попал Краснодарский край — 13 человек на каждую тысячу. Самые низкие показатели были в Калмыкии — 3,7.
В 2022 году ситуация особо не изменилась, так как в донском регионе остались прежние 14 человек. Это также соответствует второму месту.
Ранее чиновники в Ростовской области рассказали, как похудеть местным жителям. Материал на эту тему читайте по ссылке.