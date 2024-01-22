В Ростовстате заявили о росте цен на недвижимость в Ростове

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Ростовстате подвели итоги того, как менялись цены на недвижимость в регионе в 2023 году. Жилье дорожало как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом активней дорожала «вторичка» — на 7,5% за год. Квартиры в новостройках поднялись в цене на 4,7%.
Однако средняя цена квадратного метра жилья в регионе на первичном рынке все еще больше, чем на вторичном: 105 тысяч рублей за квадратный метр против 91 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.
Эксперты обращают внимание, что значение является усредненным, потому что цены на жилье в разных городах Ростовской области могут значительно отличаться.
Ранее сообщалось, что в Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой.
До этого аналитики дали прогноз цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году. Они отметили, что в ушедшем году предложение жилья выросло как на первичном, так и на вторичном рынке.