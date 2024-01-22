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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Цены на недвижимость на вторичном рынке в Ростове росли активнее, чем на первичном

В Ростовстате заявили о росте цен на недвижимость в Ростове

22 января 2024, 15:28
Фото: 1MI
Цены на недвижимость на вторичном рынке в Ростове росли активнее, чем на первичном
Цены на недвижимость на вторичном рынке в Ростовской области росли активнее, чем на первичном, заявила «Дон ТР» руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

В Ростовстате подвели итоги того, как менялись цены на недвижимость в регионе в 2023 году. Жилье дорожало как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом активней дорожала «вторичка» — на 7,5% за год. Квартиры в новостройках поднялись в цене на 4,7%.

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Однако средняя цена квадратного метра жилья в регионе на первичном рынке все еще больше, чем на вторичном: 105 тысяч рублей за квадратный метр против 91 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

Эксперты обращают внимание, что значение является усредненным, потому что цены на жилье в разных городах Ростовской области могут значительно отличаться.

Ранее сообщалось, что в Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой.

До этого аналитики дали прогноз цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году. Они отметили, что в ушедшем году предложение жилья выросло как на первичном, так и на вторичном рынке.

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