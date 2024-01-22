В Ростовстате заявили о росте цен на недвижимость в Ростове

В Ростовстате подвели итоги того, как менялись цены на недвижимость в регионе в 2023 году. Жилье дорожало как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом активней дорожала «вторичка» — на 7,5% за год. Квартиры в новостройках поднялись в цене на 4,7%.