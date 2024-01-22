Вассерман объяснил, зачем Зеленский покусился на Ростовскую область

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Напомним, что по информации СМИ, Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». В нем упомянуты шесть российских регионов, в числе которых и Ростовская область.
«Понятие украинцев, как отдельного народа, по историческим меркам придумано сравнительно недавно. А массовым изготовлением украинцев занимаются всего века полтора. Это понятие настолько не устоялось, что под него можно подгонять очень многое. Этим, собственно, и занимаются власти Украины, изготовляя украинцев из всех, до кого могут дотянуться», — отмечает Анатолий Вассерман.
Причин, для чего Зеленскому понадобился такой указ, депутат называет несколько.
«Во-первых, это попытка обосновать свою агрессию против Донбасса. Во-вторых, пригрозить России, что он потребует от нанимателей террористической организации „Украина“ расширить финансирование ее активности. А, поскольку эти наниматели, мягко говоря, очень не любят все русское, то вполне могут согласиться с таким предложением и оказать эту помощь», — полагает собеседник.
Ранее, со ссылкой на слова эксперта, RostovGazeta сообщала, что ситуация на Украине уже не зависит от Зеленского.