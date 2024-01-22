Вассерман объяснил, зачем Зеленский покусился на Ростовскую область

«Понятие украинцев, как отдельного народа, по историческим меркам придумано сравнительно недавно. А массовым изготовлением украинцев занимаются всего века полтора. Это понятие настолько не устоялось, что под него можно подгонять очень многое. Этим, собственно, и занимаются власти Украины, изготовляя украинцев из всех, до кого могут дотянуться», — отмечает Анатолий Вассерман.