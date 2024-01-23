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Published Сегодня, 12:53

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Администрацию Каменска-Шахтинского возглавил Александр Камоцкий

Администрацию Каменска-Шахтинского возглавил Александр Камоцкий

23 января 2024, 12:53
Фото: Администрация Каменск-Шахтинска
Администрацию Каменска-Шахтинского возглавил Александр Камоцкий
В Каменске-Шахтинском выбрали нового главу администрации, об этом сообщили местные органы власти.

Во вторник, 23 января, на очередном заседании Гордумы в Каменске-Шахтинском депутаты приняли решение о назначении нового главы администрации. Им стал замруководителя Ростовстата Александр Камоцкий, который опередил свою конкурентку — замглавы администрации Октябрьского района Ростовской области Ларису Бутову, она не присутствовала на заседании. За кандидатуру Камоцкого проголосовали 15 из 16 депутатов. Он будет занимать должность главы администрации в течение двух лет с момента допуска к гостайне.

«Нужна операция»: глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на гололеде у администрации
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Согласно информации на портале Ростовстат, Александру Камоцкому 46 лет, он — уроженец Праги. Камоцкий является выпускником РГСУ, СКАГС, ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ» и других образовательных организаций.

Напомним, недавно глава Гордумы Каменска-Шахтинского Михаил Ухин получил серьезную травму ноги. Дончанин поскользнулся на гололеде и сломал ногу, у него диагностировали двойной открытый перелом ноги. Теперь мужчине потребуется четыре месяца, чтобы восстановиться, кроме того, его ждет операция.

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