Администрацию Каменска-Шахтинского возглавил Александр Камоцкий

Во вторник, 23 января, на очередном заседании Гордумы в Каменске-Шахтинском депутаты приняли решение о назначении нового главы администрации. Им стал замруководителя Ростовстата Александр Камоцкий, который опередил свою конкурентку — замглавы администрации Октябрьского района Ростовской области Ларису Бутову, она не присутствовала на заседании. За кандидатуру Камоцкого проголосовали 15 из 16 депутатов. Он будет занимать должность главы администрации в течение двух лет с момента допуска к гостайне.