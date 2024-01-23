Администрацию Каменска-Шахтинского возглавил Александр Камоцкий

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Во вторник, 23 января, на очередном заседании Гордумы в Каменске-Шахтинском депутаты приняли решение о назначении нового главы администрации. Им стал замруководителя Ростовстата Александр Камоцкий, который опередил свою конкурентку — замглавы администрации Октябрьского района Ростовской области Ларису Бутову, она не присутствовала на заседании. За кандидатуру Камоцкого проголосовали 15 из 16 депутатов. Он будет занимать должность главы администрации в течение двух лет с момента допуска к гостайне.
Согласно информации на портале Ростовстат, Александру Камоцкому 46 лет, он — уроженец Праги. Камоцкий является выпускником РГСУ, СКАГС, ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ» и других образовательных организаций.
Напомним, недавно глава Гордумы Каменска-Шахтинского Михаил Ухин получил серьезную травму ноги. Дончанин поскользнулся на гололеде и сломал ногу, у него диагностировали двойной открытый перелом ноги. Теперь мужчине потребуется четыре месяца, чтобы восстановиться, кроме того, его ждет операция.