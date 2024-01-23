Активисты Ростова своими силами заколотили двери и окна «Дома с ангелами»

В минувшую пятницу, 19 января, общественники «МойФасад» заявили, что не видят от властей реальных действий по сохранению здания, а потому возьмут ситуацию в свои руки. Общественник и экскурсовод Марина Натальян предложила провести в ОКН субботник и своими силами закрыть двери и окна листами фанеры, чтобы памятник архитектуры дождался своей реставрации и не был уничтожен мародерами и бездомными.