Активисты Ростова своими силами заколотили двери и окна «Дома с ангелами»

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Напомним, на минувших выходных стало известно, что фасад «Дома с ангелами» на улице Московской, 72 вновь начал рушиться. Здание уже несколько лет ожидает реставрации и теряет свой уникальный внешний облик под действием времени.
В минувшую пятницу, 19 января, общественники «МойФасад» заявили, что не видят от властей реальных действий по сохранению здания, а потому возьмут ситуацию в свои руки. Общественник и экскурсовод Марина Натальян предложила провести в ОКН субботник и своими силами закрыть двери и окна листами фанеры, чтобы памятник архитектуры дождался своей реставрации и не был уничтожен мародерами и бездомными.
Уже в воскресенье Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео, на котором общественники и волонтеры заколачивают окна и двери фанерой и ДВП. Ростовчане также собрали фотографии, кусочки плитки и другие фрагменты здания, которые могут быть использованы для будущего музея истории Ростова.