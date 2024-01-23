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Published Сегодня, 14:27

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Активисты Ростова своими силами заколотили двери и окна «Дома с ангелами»

Активисты Ростова своими силами заколотили двери и окна «Дома с ангелами»

23 января 2024, 14:27
Фото: t.me/lena_i_domiki
Активисты Ростова своими силами заколотили двери и окна «Дома с ангелами»
В Ростове активисты своими силами законсервировали «Дом с ангелами», ожидающий реставрации, об этом сообщили градозащитники «МойФасад».

Напомним, на минувших выходных стало известно, что фасад «Дома с ангелами» на улице Московской, 72 вновь начал рушиться. Здание уже несколько лет ожидает реставрации и теряет свой уникальный внешний облик под действием времени.

В минувшую пятницу, 19 января, общественники «МойФасад» заявили, что не видят от властей реальных действий по сохранению здания, а потому возьмут ситуацию в свои руки. Общественник и экскурсовод Марина Натальян предложила провести в ОКН субботник и своими силами закрыть двери и окна листами фанеры, чтобы памятник архитектуры дождался своей реставрации и не был уничтожен мародерами и бездомными.

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Уже в воскресенье Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео, на котором общественники и волонтеры заколачивают окна и двери фанерой и ДВП. Ростовчане также собрали фотографии, кусочки плитки и другие фрагменты здания, которые могут быть использованы для будущего музея истории Ростова.

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