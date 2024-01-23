Азовский район начал уходить под воду в Ростовской области

Они рассказали DonTr, что после сильных январских дождей и активного таяния снега вновь наблюдаются проблемы, связанные с подтоплением. Недавно люди уже сталкивались с аналогичной ситуацией в Мясниковском районе. Жители хуторов Ленинакан, Красный Крым снимали видео с прибывающей водой, а в некоторых местах ситуация достигла критической отметки, затоплены не только хозяйственные постройки, но и жилые дома.