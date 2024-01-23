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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Азовский район начал уходить под воду в Ростовской области

Азовский район начал уходить под воду в Ростовской области

23 января 2024, 06:53
Фото: 1MI
Азовский район начал уходить под воду в Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области снова начались подтопления после прошедших дождей, сообщили местные жители.

Они рассказали DonTr, что после сильных январских дождей и активного таяния снега вновь наблюдаются проблемы, связанные с подтоплением. Недавно люди уже сталкивались с аналогичной ситуацией в Мясниковском районе. Жители хуторов Ленинакан, Красный Крым снимали видео с прибывающей водой, а в некоторых местах ситуация достигла критической отметки, затоплены не только хозяйственные постройки, но и жилые дома.

«Теперь такие же просьбы о помощи поступили из Азовского района. Жители поселка Красный Сад, расположенного недалеко от Батайска, прислали кадры, на которых видно, что грунтовые воды затопили практически весь поселок», — сказано в сообщении.

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в некоторых местах ситуация достигла критической отметки, затоплены не только хозяйственные постройки, но и жилые дома.в некоторых местах ситуация достигла критической отметки, затоплены не только хозяйственные постройки, но и жилые дома.
в некоторых местах ситуация достигла критической отметки, затоплены не только хозяйственные постройки, но и жилые дома.
Фото: Вести Дон

Местные жители полагают, что такая ситуация возникла из-за отсутствия эффективной системы дренажных каналов. По данным издания, раньше все талая и дождевая вода уходила по определенным каналам, но уже много лет они не обслуживаются и забиты мусором. Жители поселка считают, что это основная причина подтопления.

Ранее подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове 20 января.

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