Более 30 пар планируют пожениться в Ростове в зеркальную дату 24 января

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Портал «Rostov.ru» со ссылкой на пресс-службу донского управления ЗАГС рассказал, что в среду, 24 января, в Ростове планируют вступить в брак 33 пары влюбленных.
Всего в качестве даты бракосочетания 24 января 2024 года выбрали 112 пар в Ростовской области. Так в Таганроге завтра планируют пожениться 14 пар, в Шахтах — 10 пар. Оставшиеся влюбленные неравномерно распределились между городами и сельскими поселениями Ростовской области.
Такую популярность даты объясняют суеверием, что брак будет долговечным и счастливым, а также практичной причиной легкости запоминания одинаковых чисел.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали реже вступать в брак в 2023 году.