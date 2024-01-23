Более 30 пар планируют пожениться в Ростове в зеркальную дату 24 января

Всего в качестве даты бракосочетания 24 января 2024 года выбрали 112 пар в Ростовской области. Так в Таганроге завтра планируют пожениться 14 пар, в Шахтах — 10 пар. Оставшиеся влюбленные неравномерно распределились между городами и сельскими поселениями Ростовской области.