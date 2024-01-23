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Published Сегодня, 17:34

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Более 30 пар планируют пожениться в Ростове в зеркальную дату 24 января

Более 30 пар планируют пожениться в Ростове в зеркальную дату 24 января

23 января 2024, 17:34
Фото: Midjourney
Более 30 пар планируют пожениться в Ростове в зеркальную дату 24 января
В Ростове 33 влюбленных пары хотят заключить брак в зеркальную дату 24 января 2024 года, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Rostov.ru» со ссылкой на пресс-службу донского управления ЗАГС рассказал, что в среду, 24 января, в Ростове планируют вступить в брак 33 пары влюбленных.

Всего в качестве даты бракосочетания 24 января 2024 года выбрали 112 пар в Ростовской области. Так в Таганроге завтра планируют пожениться 14 пар, в Шахтах — 10 пар. Оставшиеся влюбленные неравномерно распределились между городами и сельскими поселениями Ростовской области.

Ростовчане массово бегут в ЗАГС, чтобы расписаться в «красивую» дату
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Такую популярность даты объясняют суеверием, что брак будет долговечным и счастливым, а также практичной причиной легкости запоминания одинаковых чисел.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали реже вступать в брак в 2023 году.

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