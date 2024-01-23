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Большое количество нарушений нашли в работе автобусов в Ростовской области

Большое количество нарушений нашли в работе автобусов в Ростовской области

23 января 2024, 05:48
Фото: 1MI
В Ростовской области проверка работы общественного транспорта выявила различные нарушения, сообщили в Минтранспорта региона.

Причиной проверок стали жалобы на неудовлетворительную работу перевозчиков. В результате проинспектировали автобусы, которые отправляются с главного автовокзала.

Оказалось, что на маршруте Ростов-на-Дону — Шахты работал транспорт, год выпуска которого не соответствует требованиям. На маршрутах из Зернограда и Донецка в автобусах не было информационного табло.

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Кроме того, в некоторых автобусах обнаружили несоответствие типа двигателя указанному в конкурсной документации.

Отмечается, что все собранные материалы передали в Ространснадзора по ЮФО для принятия мер.

Ранее стало известно, что ростовчане смогут уехать в Стамбул на автобусе.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Общественный транспорт#Донецк#Шахты#ЮФО#Зерноград#Минтранспорта#Жалобы#Проверка#Нарушения#Требования#Маршрут#Ространснадзор#Перевозчики
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