Большое количество нарушений нашли в работе автобусов в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Причиной проверок стали жалобы на неудовлетворительную работу перевозчиков. В результате проинспектировали автобусы, которые отправляются с главного автовокзала.
Оказалось, что на маршруте Ростов-на-Дону — Шахты работал транспорт, год выпуска которого не соответствует требованиям. На маршрутах из Зернограда и Донецка в автобусах не было информационного табло.
Кроме того, в некоторых автобусах обнаружили несоответствие типа двигателя указанному в конкурсной документации.
Отмечается, что все собранные материалы передали в Ространснадзора по ЮФО для принятия мер.
Ранее стало известно, что ростовчане смогут уехать в Стамбул на автобусе.