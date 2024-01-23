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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Часть исторического здания полиции в Ростове обрушилась

Часть исторического здания полиции в Ростове обрушилась на припаркованные авто

23 января 2024, 09:16
Фото: ТГ «Че по Ростову»
Часть исторического здания полиции в Ростове обрушилась
На Буденновском в Ростове начало обрушаться историческое здание, в котором располагается полиция, пострадали несколько авто, передает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Вечером 20 января на Буденновском, 46 обрушилась декоративная часть козырька крыши В здании по этому адресу находятся отдел полиции по Ленинскому району города и Южное таможенное управление. Объект является историческим и известен также как доходный дом Чирикова.

Рядом со зданием давно расположен деревянный надземный переход. Упавшие кирпичи проломили переход. Пострадали и четыре припаркованные рядом машины.

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Рядом со зданием давно расположен деревянный надземный переход. Упавшие кирпичи проломили переход.Рядом со зданием давно расположен деревянный надземный переход. Упавшие кирпичи проломили переход.
Рядом со зданием давно расположен деревянный надземный переход. Упавшие кирпичи проломили переход.
Фото: ТГ «Че по Ростову»

Спасательные службы уже провели обследование крыши здания и заявили, что угроза его дальнейшего обрушения якобы отсутствует.

Официальных подробностей инцидента пока не поступало.

Ранее памятник Ленину частично обрушился в Ростовской области.

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