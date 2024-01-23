Часть исторического здания полиции в Ростове обрушилась на припаркованные авто

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Вечером 20 января на Буденновском, 46 обрушилась декоративная часть козырька крыши В здании по этому адресу находятся отдел полиции по Ленинскому району города и Южное таможенное управление. Объект является историческим и известен также как доходный дом Чирикова.
Рядом со зданием давно расположен деревянный надземный переход. Упавшие кирпичи проломили переход. Пострадали и четыре припаркованные рядом машины.
Спасательные службы уже провели обследование крыши здания и заявили, что угроза его дальнейшего обрушения якобы отсутствует.
Официальных подробностей инцидента пока не поступало.
Ранее памятник Ленину частично обрушился в Ростовской области.