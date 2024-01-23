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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Четыре новых микрорайона могут появиться на левом берегу Дона

Четыре новых микрорайона могут появиться на левом берегу Дона

23 января 2024, 14:16
Фото: donland.ru
Четыре новых микрорайона могут появиться на левом берегу Дона
В Ростове-на-Дону началось развитие левого берега и здесь могут появиться четыре новых микрорайона, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, в городе необходимо заострить внимание на теме гидрологии. Дело в том, что во время строительства стадиона такие исследования не проводили.

«Теперь необходимо смотреть и просчитывать, как во время различных опасных ситуаций будет вести себя вода. Пока этот вопрос не будет проработан, то ничего нельзя осваивать», — пишет Donnews со ссылкой на слова главы региона.

В Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой
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Отмечается, что сейчас идет строительство микрорайона «Левобережье». Еще два должны появиться с обеих сторон Восточного шоссе.

Ранее стало известно, что в Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Школа#Стадион#Строительство#Вода#Железная дорога#Исследования#Левый берег Дона#Восточное шоссе
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