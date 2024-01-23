Четыре новых микрорайона могут появиться на левом берегу Дона

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По его словам, в городе необходимо заострить внимание на теме гидрологии. Дело в том, что во время строительства стадиона такие исследования не проводили.
«Теперь необходимо смотреть и просчитывать, как во время различных опасных ситуаций будет вести себя вода. Пока этот вопрос не будет проработан, то ничего нельзя осваивать», — пишет Donnews со ссылкой на слова главы региона.
Отмечается, что сейчас идет строительство микрорайона «Левобережье». Еще два должны появиться с обеих сторон Восточного шоссе.
Ранее стало известно, что в Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.