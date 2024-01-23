Чиновник в Ростовской области заставил подчиненного пойти на преступление

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Ростовской области пересмотрели уголовное дело в отношении первого зама главы администрации Миллеровского района Игоря Жирикова. В 2019 году он дал заведомо незаконное указание главе Дёгтевского сельского поселения Миллеровского района Владимиру Ручкину. Его заставили подписать акты приема работ, реализуемых в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Однако на деле работы не были выполнены на сумму в 4,2 миллиона рублей.
После повторного рассмотрения дела Жирикова признали виновным в подстрекательстве к преступлению и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к двум годам условно.
Ранее экс-начальника колонии в Ростовской области осудили за растрату в девять миллионов рублей.
До этого в Каменске экс-заведующую детским отделением осудили за фиктивные медосмотры.