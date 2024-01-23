Чиновник в Ростовской области заставил подчиненного пойти на преступление

В Ростовской области пересмотрели уголовное дело в отношении первого зама главы администрации Миллеровского района Игоря Жирикова. В 2019 году он дал заведомо незаконное указание главе Дёгтевского сельского поселения Миллеровского района Владимиру Ручкину. Его заставили подписать акты приема работ, реализуемых в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Однако на деле работы не были выполнены на сумму в 4,2 миллиона рублей.