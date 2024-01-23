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Чиновник в Ростовской области заставил подчиненного пойти на преступление

Чиновник в Ростовской области заставил подчиненного пойти на преступление

23 января 2024, 10:56
Фото: 1MI
Чиновник в Ростовской области заставил подчиненного пойти на преступление
Судом повторно рассмотрено уголовное дело бывшего первого заместителя главы администрации Миллеровского района Игоря Жирикова, рассказали в управлении ФСБ Ростовской области.

В Ростовской области пересмотрели уголовное дело в отношении первого зама главы администрации Миллеровского района Игоря Жирикова. В 2019 году он дал заведомо незаконное указание главе Дёгтевского сельского поселения Миллеровского района Владимиру Ручкину. Его заставили подписать акты приема работ, реализуемых в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Однако на деле работы не были выполнены на сумму в 4,2 миллиона рублей.

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После повторного рассмотрения дела Жирикова признали виновным в подстрекательстве к преступлению и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к двум годам условно.

Ранее экс-начальника колонии в Ростовской области осудили за растрату в девять миллионов рублей.

До этого в Каменске экс-заведующую детским отделением осудили за фиктивные медосмотры.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростовская область#Уголовное дело#Происшествия
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