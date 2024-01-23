Депутат заявила о выброшенной на свалку гумпомощи для военных на границе с Доном

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Издание пишет, что свалка находится в Амвросиевке в ДНР и гумпомощь якобы закатали бульдозером. Говорится, что там были лекарства, детские письма и одежда.
«Гуманитарная помощь предназначалась для военных. Стенякина обратилась к правоохранителям по данному факту», — уточнило издание.
Отмечается, что депутат переговорила с администраторами волонтерских групп, работающих в донском регионе. Они подтвердили подлинность распространяемого видео.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее в Ростове в 2024 году завершится рекультивация 50-летней свалки.