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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Депутат заявила о выброшенной на свалку гумпомощи для военных на границе с Доном

Депутат заявила о выброшенной на свалку гумпомощи для военных на границе с Доном

23 января 2024, 13:36
Фото: 1MI
Депутат заявила о выброшенной на свалку гумпомощи для военных на границе с Доном
На границе ДНР и Ростовской области обнаружили выброшенную на свалку гуманитарную помощь, сообщила РБК депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Издание пишет, что свалка находится в Амвросиевке в ДНР и гумпомощь якобы закатали бульдозером. Говорится, что там были лекарства, детские письма и одежда.

«Гуманитарная помощь предназначалась для военных. Стенякина обратилась к правоохранителям по данному факту», — уточнило издание.

В Ростове в 2024 году завершится рекультивация 50-летней свалки
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Отмечается, что депутат переговорила с администраторами волонтерских групп, работающих в донском регионе. Они подтвердили подлинность распространяемого видео.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее в Ростове в 2024 году завершится рекультивация 50-летней свалки.

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#Илья Протвинов#ДНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лекарства#Волонтеры#Граница#Одежда#Депутат#Гуманитарная помощь#Правоохранительные органы
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