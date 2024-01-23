Диетолог Кривошей объяснила, почему ростовчане стали массово толстеть

«Многие люди считают, что здоровое питание — это дорого. Поэтому приобретают некачественные продукты. Здоровый рацион можно составить даже при ограниченном бюджете. Вместо сосисок и колбас — мясо, вместо газировок — чай, кофе, самодельные лимонады. Килограмм яблок стоит как шоколадка или упаковка печенья. Выбирайте сезонные фрукты и овощи — они дешевле. Консервированные фрукты и овощи тоже могут заменять высокоуглеводные десерты и гарниры», — советует эксперт.