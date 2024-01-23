Диетолог Кривошей объяснила, почему ростовчане стали массово толстеть

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По данным Росстата, на каждую тысячу жителей Ростовской области от ожирения страдает примерно 14 человек.
По мнению ростовского диетолога, основными причинами ожирения среди дончан является несбалансированное питание, отсутствие здоровых пищевых привычек, чрезмерное употребление алкоголя и пассивный образ жизни.
«Многие люди считают, что здоровое питание — это дорого. Поэтому приобретают некачественные продукты. Здоровый рацион можно составить даже при ограниченном бюджете. Вместо сосисок и колбас — мясо, вместо газировок — чай, кофе, самодельные лимонады. Килограмм яблок стоит как шоколадка или упаковка печенья. Выбирайте сезонные фрукты и овощи — они дешевле. Консервированные фрукты и овощи тоже могут заменять высокоуглеводные десерты и гарниры», — советует эксперт.
Ожирению ростовчан способствует и вредная привычка мегаполиса — перекусы на бегу. По словам диетолога, наспех употребленная пища хуже усваивается организмом, а это ведет к перееданию.
«У нас в регионе, наверное, как нигде, возведено в культ употребление пива. Пивная есть практически в каждом дворе в шаговой доступности у всех. В отличие от спортзалов и бесплатных спорт площадок. С таким обилием доступного спиртного похудеть трудно», — замечает эксперт.
Диетолог Анастасия Кривошей добавляет, что многие дончане ведут пассивный образ жизни из-за недостаточного количества доступных спортобъектов.
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