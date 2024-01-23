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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Донской парламент взял курс на дополнительную поддержку многодетных семей в регионе

Донской парламент взял курс на дополнительную поддержку многодетных семей в регионе

23 января 2024, 12:53
Фото: zsro.ru
Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал важнейший документ для будущего России.

Как отметил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Ростовской Александр Ищенко, благодаря президентскому указу не только закреплён статус многодетной семьи, но и определены единые для всей страны подходы к оказанию мер для их поддержки.

Многодетным семьям гарантируются государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение страховых пенсий по старости, меры поддержки в трудовых отношениях, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование родителей. А также бесплатное посещение музеев, парков, выставок и так далее.

Кроме того, данный указ определил круг дополнительных мер поддержки многодетных семей, которые могут устанавливаться на уровне субъектов Российской Федерации.

— Сегодня Ростовская область активно развивает областное социальное законодательство по поддержке семей с детьми. Так, на последнем заседании донского парламента существенно расширены возможности использования регионального материнского капитала. Законодательное Собрание Ростовской области ранее обращалось на федеральный уровень о целесообразности установления единого образца удостоверения для многодетных семей. В нынешнем указе главы нашего государства дано поручение правительству Российской Федерации установить единый образец удостоверения, определяющего статус многодетной семьи, — отметил Председатель донского парламента.

Александр Ищенко добавил, что ориентируясь на новый президентский указ, донской парламент уже в ближайшее время проработает дополнительные решения по поддержке многодетных семей на Дону и приложит максимум усилий, чтобы жизнь многодетных семей стала лучше.

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