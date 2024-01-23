Донской парламент взял курс на дополнительную поддержку многодетных семей в регионе

Многодетным семьям гарантируются государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение страховых пенсий по старости, меры поддержки в трудовых отношениях, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование родителей. А также бесплатное посещение музеев, парков, выставок и так далее.