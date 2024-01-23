Донской парламент взял курс на дополнительную поддержку многодетных семей в регионе

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Как отметил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Ростовской Александр Ищенко, благодаря президентскому указу не только закреплён статус многодетной семьи, но и определены единые для всей страны подходы к оказанию мер для их поддержки.
Многодетным семьям гарантируются государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение страховых пенсий по старости, меры поддержки в трудовых отношениях, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование родителей. А также бесплатное посещение музеев, парков, выставок и так далее.
Кроме того, данный указ определил круг дополнительных мер поддержки многодетных семей, которые могут устанавливаться на уровне субъектов Российской Федерации.
— Сегодня Ростовская область активно развивает областное социальное законодательство по поддержке семей с детьми. Так, на последнем заседании донского парламента существенно расширены возможности использования регионального материнского капитала. Законодательное Собрание Ростовской области ранее обращалось на федеральный уровень о целесообразности установления единого образца удостоверения для многодетных семей. В нынешнем указе главы нашего государства дано поручение правительству Российской Федерации установить единый образец удостоверения, определяющего статус многодетной семьи, — отметил Председатель донского парламента.
Александр Ищенко добавил, что ориентируясь на новый президентский указ, донской парламент уже в ближайшее время проработает дополнительные решения по поддержке многодетных семей на Дону и приложит максимум усилий, чтобы жизнь многодетных семей стала лучше.