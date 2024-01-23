«Две причины»: для чего Зеленскому понадобился указ «о защите украинцев на Дону»

По словам эксперта, внимание отвлекается и от проблем на фронте, где Украина день за днем теряет свои позиции. И от катастрофической экономической ситуации, где сейчас не хватает ни денег, ни ресурсов, ни нормальных условий жизни. И, конечно же, от иссякающей помощи из-за рубежа, которая направляется на военные авантюры Киева.