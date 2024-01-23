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Published Сегодня, 14:24

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«Две причины»: для чего Зеленскому понадобился указ о защите украинцев на Дону

«Две причины»: для чего Зеленскому понадобился указ «о защите украинцев на Дону»

23 января 2024, 14:24
Фото: president.gov.ua/cc by 4.0
«Две причины»: для чего Зеленскому понадобился указ о защите украинцев на Дону

Политолог пояснил, зачем Зеленскому понадобился указ о защите украинцев на Дону

Указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях России, в числе которых упомянут и Донской край, повторяет действия украинских политиков в разные периоды истории, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Подписанный накануне указ президента Украины о защите украинцев, в том числе и в Ростовской области, вызвал недоумение у донских жителей. Ведь в нашем регионе по переписи 2021 года проживает лишь 0,62% этнических украинцев.

Политолог разъясняет, что к появлению подобных указов от киевских политиков в разные периоды истории, приводили сразу несколько причин.

«Прежде всего, это может быть переключение внимания основной части населения и так называемого ядерного электората политиков от реальных проблем, которые власть решить не в силах, в область фантазий и сказок — о некой украинской нации, которой более тысячи лет, о якобы огромной территории, которую украинцы потеряли», — отмечает Александр Сухарь.

По словам эксперта, внимание отвлекается и от проблем на фронте, где Украина день за днем теряет свои позиции. И от катастрофической экономической ситуации, где сейчас не хватает ни денег, ни ресурсов, ни нормальных условий жизни. И, конечно же, от иссякающей помощи из-за рубежа, которая направляется на военные авантюры Киева.

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«Запад в какой-то мере уже тоже разочаровался в этом „проекте“. Ему не удалось достичь задуманного. Не удалось ослабить нашу страну, дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах. И, конечно же, не удалось вернуть исконно российские земли — Крым, Луганскую и Донецкую Республики», — уточняет политолог.

Однако, по словам эксперта, к появлению указа могла привести и вторая причина. Она заключается в обеспечении правовых моментов, которые позволят Украине легализовать какую-то новую действительность, поощряющую новые действия.

«Такая точка зрения всплывает в среде военных экспертов. Суть заключается в том, что указ Зеленского может стать правовой основой для официального выделения средств киевскими нацистами на террористическую диверсионную деятельность, на поощрение акций и протестов на обозначенных территориях. Это тоже весьма очевидная утилитарная причина», — объясняет собеседник.

Ранее, со ссылкой на слова Анатолия Вассермана, RostovGazeta сообщала, почему Зеленский покусился на Ростовскую область.

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