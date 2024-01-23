Двухуровневую развязку и путепровод построят на Западной хорде в Ростове

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Портал Donnews со ссылкой на директора автодорожной компании «Т-Транс» Николая Селезнёва объявил, что первый этап Западной хорды Ростова планируют сдать в сентябре 2024 года. В настоящий момент строительная готовность участка дороги составляет 40%. Дорога должна пройти от дороги А-280 к улице Пескова.
По словам Николая Селезнёва, дорожникам предстоит возвести транспортную развязку на девятом километре трассы А-280 и устроить путепровод для съезда в направлении «Ростов — Таганрог», вместе с ними необходимо устроить два правоповоротных съезда.
Директор «Т-Транс» Николай Селезнёв рассказал, что всего во время реализации проекта планируется построить развязки на перекрестке Машиностроительном, на улицах Доватора и Ерёменко. Он добавил, что компания собирается предусмотреть съезды для жителей ближайшего СНТ и персонала завода «Меринос».
Напомним, недавно стало известно, что Ростовской области придется заплатить за строительство участка Западной хорды 18 миллиардов рублей, эти деньги необходимо перечислять до 2038 года частному инвестору. Протяженность участка работ составит 7,5 километра.
Ранее стало известно, что для строительства Западной хорды в Ростове придется выкупить около сотни земельных участков.