Двухуровневую развязку и путепровод построят на Западной хорде в Ростове

Директор «Т-Транс» Николай Селезнёв рассказал, что всего во время реализации проекта планируется построить развязки на перекрестке Машиностроительном, на улицах Доватора и Ерёменко. Он добавил, что компания собирается предусмотреть съезды для жителей ближайшего СНТ и персонала завода «Меринос».