Экс-руководитель Ростовского облсуда Золотарева не смогла оспорить свое отстранение

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Золотарева была назначена председателем в 2021 году, а в целом ее стаж в должности судьи составлял 37 лет. Она является кандидатом юридических наук.
Но с 7 апреля 2023 года ее полномочия досрочно прекратили. Теперь стало известно, что не удалось оспорить отстранение.
«Довод апелляционной жалобы Золотаревой о том, что решение Коллегии принято без проведения Советом судей надлежащей проверки, судом первой инстанции проверялся, своего подтверждения не нашел, опровергается материалами дела», — говорится в документах.
В результате решение суда осталось без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.
Напомним, что экс-председатель Елена Золотарева стала фигурантом уголовного дела вместе со своими подчиненными. Тогда разразился большой скандал и проходили обыски.