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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Экс-руководитель Ростовского облсуда Золотарева не смогла оспорить свое отстранение

Экс-руководитель Ростовского облсуда Золотарева не смогла оспорить свое отстранение

23 января 2024, 12:23
Фото: Midjourney
Экс-руководитель Ростовского облсуда Золотарева не смогла оспорить свое отстранение
Решение об отстранении главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой осталось в силе, сообщает Верховный суд.

Золотарева была назначена председателем в 2021 году, а в целом ее стаж в должности судьи составлял 37 лет. Она является кандидатом юридических наук.

Но с 7 апреля 2023 года ее полномочия досрочно прекратили. Теперь стало известно, что не удалось оспорить отстранение.

«Довод апелляционной жалобы Золотаревой о том, что решение Коллегии принято без проведения Советом судей надлежащей проверки, судом первой инстанции проверялся, своего подтверждения не нашел, опровергается материалами дела», — говорится в документах.

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В результате решение суда осталось без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Напомним, что экс-председатель Елена Золотарева стала фигурантом уголовного дела вместе со своими подчиненными. Тогда разразился большой скандал и проходили обыски.

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