Глава Амвросиевки опроверг появление гуманитарного груза на свалке у границы с Доном

Глава Амвросиевки добавил, что доступ военным муниципальное предприятие дает. Туда могут заезжать трактора. И, если там кто-то и нашел ленточные носилки и медицинское оборудование, то оно уже использованное. Бульдозеры муниципального предприятия каждый день работают на полигоне, ровняют и трамбуют мусор, и найти в нем что-то выброшенное давно — невозможно.