Глава Амвросиевки опроверг появление гуманитарного груза на свалке у границы с Доном

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Так, по словам Лызова, свалка находится в ведении муниципального предприятия и проезд автотранспорта на нее строго ограничен. Проехать к ней с других сторон невозможно, так как территория еще может быть заминирована.
Глава Амвросиевки добавил, что доступ военным муниципальное предприятие дает. Туда могут заезжать трактора. И, если там кто-то и нашел ленточные носилки и медицинское оборудование, то оно уже использованное. Бульдозеры муниципального предприятия каждый день работают на полигоне, ровняют и трамбуют мусор, и найти в нем что-то выброшенное давно — невозможно.
Лызов заявил, что власти округа могут представить правоохранительным органам все необходимые документы — у муниципального предприятия имеются данные обо всех заездах спецтехники на полигон, в том числе и военной.
Напомним, ранее депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила о своем обращении в правоохранительные органы о проверке информации про обнаружение на свалке на границе ДНР и Ростовской области гуманитарного груза для бойцов СВО. Волонтеры сообщи, что якобы среди мусора были найдены медицинское оборудование, лекарства, одежда и детские письма бойцам.