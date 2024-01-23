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Published Сегодня, 19:40

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Updated Сегодня, 19:42

Глава Амвросиевки опроверг появление гуманитарного груза на свалке у границы с Доном

Глава Амвросиевки опроверг появление гуманитарного груза на свалке у границы с Доном

23 января 2024, 19:40
Фото: 1MI
Глава Амвросиевки опроверг появление гуманитарного груза на свалке у границы с Доном

Глава Амвросиевки опроверг появление гумгруза на свалке у границы с Доном

Глава Амвросиевского муниципального округа ДНР Игорь Лызов побывал на свалке, о которой сообщали волонтеры, что на ней якобы нашли гуманитарный груз для бойцов СВО, и рассказал, насколько эта информация может соответствовать действительности, пишет «Провинция.ру».

Так, по словам Лызова, свалка находится в ведении муниципального предприятия и проезд автотранспорта на нее строго ограничен. Проехать к ней с других сторон невозможно, так как территория еще может быть заминирована.

Глава Амвросиевки добавил, что доступ военным муниципальное предприятие дает. Туда могут заезжать трактора. И, если там кто-то и нашел ленточные носилки и медицинское оборудование, то оно уже использованное. Бульдозеры муниципального предприятия каждый день работают на полигоне, ровняют и трамбуют мусор, и найти в нем что-то выброшенное давно — невозможно.

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Лызов заявил, что власти округа могут представить правоохранительным органам все необходимые документы — у муниципального предприятия имеются данные обо всех заездах спецтехники на полигон, в том числе и военной.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила о своем обращении в правоохранительные органы о проверке информации про обнаружение на свалке на границе ДНР и Ростовской области гуманитарного груза для бойцов СВО. Волонтеры сообщи, что якобы среди мусора были найдены медицинское оборудование, лекарства, одежда и детские письма бойцам.

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