Грунтовые воды затопили подвалы на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Похоже, что ситуация с подтоплением частных секторов в Ростове обретает массовый характер.
Напомним, RostovGazeta сообщала о подтоплении улицы Шоссейной в левобережной зоне, куда регулярно приезжают профильные службы для откачки воды. Оказалось, что эта улица, где подтапливает дома, не единственная в Ростове.
Похожая проблема, по словам ростовчан, и у жителей некоторых частных домов в СНТ «Советский садовод», «Локомотив», «Персональные пенсионеры». А также в ряде домов поселков рядом с улицами Маршальской, Доватора и Мадояна.
Люди жалуются на подтопление подвалов.
«Подтопление у нас наблюдалось каждую весну на протяжении последних восьми лет. Но прежде вода уходила до следующей весны, и мы особо не переживали. В прошлом году ситуация изменилась — вода перестала уходить», — рассказывают местные жители.
Собеседники подчеркивают, что уровень домов у жителей садоводств разный. Поэтому вода пока пришла не в каждый дом и подвал.
Ростовчане заметили, что подтопление домов началось после запуска в строй моста на Малиновского. Тогда вода стала поступать в больших масштабах на первые улицы. А в прошлом году уже добралась до границы с улицей Маршальской.