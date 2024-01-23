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Published Сегодня, 11:20

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Горожане пожаловались на подтопление домов грунтовыми водами на Западном в Ростове

Грунтовые воды затопили подвалы на Западном в Ростове

23 января 2024, 11:20
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru
Горожане пожаловались на подтопление домов грунтовыми водами на Западном в Ростове
В редакцию RostovGazeta обратились жители СНТ «Советский садовод». Люди возмущаются подтоплением домов грунтовыми водами.

Похоже, что ситуация с подтоплением частных секторов в Ростове обретает массовый характер.

Напомним, RostovGazeta сообщала о подтоплении улицы Шоссейной в левобережной зоне, куда регулярно приезжают профильные службы для откачки воды. Оказалось, что эта улица, где подтапливает дома, не единственная в Ростове.

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Похожая проблема, по словам ростовчан, существует у жителей некоторых частных домов в СНТ «Советский садовод», «Локомотив», «Персональные пенсионеры».Похожая проблема, по словам ростовчан, существует у жителей некоторых частных домов в СНТ «Советский садовод», «Локомотив», «Персональные пенсионеры».
Похожая проблема, по словам ростовчан, существует у жителей некоторых частных домов в СНТ «Советский садовод», «Локомотив», «Персональные пенсионеры».Похожая проблема, по словам ростовчан, существует у жителей некоторых частных домов в СНТ «Советский садовод», «Локомотив», «Персональные пенсионеры».
Похожая проблема, по словам ростовчан, существует у жителей некоторых частных домов в СНТ «Советский садовод», «Локомотив», «Персональные пенсионеры».Похожая проблема, по словам ростовчан, существует у жителей некоторых частных домов в СНТ «Советский садовод», «Локомотив», «Персональные пенсионеры».
Похожая проблема, по словам ростовчан, существует у жителей некоторых частных домов в СНТ «Советский садовод», «Локомотив», «Персональные пенсионеры».
Фото: rostovgazeta.ru

Похожая проблема, по словам ростовчан, и у жителей некоторых частных домов в СНТ «Советский садовод», «Локомотив», «Персональные пенсионеры». А также в ряде домов поселков рядом с улицами Маршальской, Доватора и Мадояна.

Люди жалуются на подтопление подвалов.

«Подтопление у нас наблюдалось каждую весну на протяжении последних восьми лет. Но прежде вода уходила до следующей весны, и мы особо не переживали. В прошлом году ситуация изменилась — вода перестала уходить», — рассказывают местные жители.

Собеседники подчеркивают, что уровень домов у жителей садоводств разный. Поэтому вода пока пришла не в каждый дом и подвал.

«Подтопление у нас наблюдалось каждую весну на протяжении последних восьми лет.»«Подтопление у нас наблюдалось каждую весну на протяжении последних восьми лет.»
«Подтопление у нас наблюдалось каждую весну на протяжении последних восьми лет.»
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

Ростовчане заметили, что подтопление домов началось после запуска в строй моста на Малиновского. Тогда вода стала поступать в больших масштабах на первые улицы. А в прошлом году уже добралась до границы с улицей Маршальской.

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