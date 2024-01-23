Как ростовчанам пережить магнитную бурю 23 января

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Ростовский врач-терапевт Ирина Лукина объяснила, что большинство дончан не ощутит на себе воздействия магнитной бури.
«Метеозависимым будет сложнее: может болеть голова, подниматься или опускаться давление, проявится раздражительность или апатичное состояние», — рассказывает медик.
Облегчить самочувствие, по мнению терапевта, поможет правильное питание. Восполнение недостающих микроэлементов из овощей и фруктов, а также употребление достаточного количества воды для поддержания водно-солевого баланса помогут справиться с воздействием колебаний магнитного поля на организм.
«Стрессов в период бури также лучше избегать, так как они способны возбудить нервную систему и ухудшить самочувствие», — объясняет медик.
Ранее RostovGazeta писала о том, что магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе.