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Как ростовчанам пережить магнитную бурю 23 января

Как ростовчанам пережить магнитную бурю 23 января

23 января 2024, 09:16
Фото: 1MI
Как ростовчанам пережить магнитную бурю 23 января
Напомним, январской буре присвоен рейтинг G1, что означает незначительные колебания магнитного поля.

Ростовский врач-терапевт Ирина Лукина объяснила, что большинство дончан не ощутит на себе воздействия магнитной бури.

«Метеозависимым будет сложнее: может болеть голова, подниматься или опускаться давление, проявится раздражительность или апатичное состояние», — рассказывает медик.

Стали известны даты магнитных бурь в феврале в Ростовской области
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Облегчить самочувствие, по мнению терапевта, поможет правильное питание. Восполнение недостающих микроэлементов из овощей и фруктов, а также употребление достаточного количества воды для поддержания водно-солевого баланса помогут справиться с воздействием колебаний магнитного поля на организм.

«Стрессов в период бури также лучше избегать, так как они способны возбудить нервную систему и ухудшить самочувствие», — объясняет медик.

Ранее RostovGazeta писала о том, что магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе.

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