Как ростовчанам пережить магнитную бурю 23 января

Облегчить самочувствие, по мнению терапевта, поможет правильное питание. Восполнение недостающих микроэлементов из овощей и фруктов, а также употребление достаточного количества воды для поддержания водно-солевого баланса помогут справиться с воздействием колебаний магнитного поля на организм.