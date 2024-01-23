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Posted 23 января 2024, 07:38

Published 23 января 2024, 07:38

Modified 23 января 2024, 07:40

Updated 23 января 2024, 07:40

Водитель зерновоза перекрыл движение по М-4 «Дон» в Ростовской области

Километровые пробки: по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыто движение

23 января 2024, 07:38
Фото: 1MI. Водитель зерновоза перекрыл движение по М-4 «Дон» в Ростовской области

Водитель зерновоза перекрыл движение по М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области из-за аварии с зерновозом оказалось ограничено движение на участке трассы М-4 «Дон», сообщили водители в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что в районе поселка Тарасовский водитель зерновоза попал в яму, после чего автомобиль отбросило на отбойник. В результате он встал поперек дороги и перекрыл проезжую часть в сторону Ростова.

Это привело к большой пробке, длина которой достигла несколько километров. После поселка движение по трассе свободно, а в обратном направлении транспортных проблем нет.

Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

«Хороший асфальт на дороге не валяется», — пишут пользователи в комментариях.

«Сами разбивают дороги, сами попадают в ямы», — заявили водители.

Ранее стало известно, что схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову.

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