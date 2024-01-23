Километровые пробки: по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыто движение

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Очевидцы рассказали, что в районе поселка Тарасовский водитель зерновоза попал в яму, после чего автомобиль отбросило на отбойник. В результате он встал поперек дороги и перекрыл проезжую часть в сторону Ростова.
Это привело к большой пробке, длина которой достигла несколько километров. После поселка движение по трассе свободно, а в обратном направлении транспортных проблем нет.
Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
«Хороший асфальт на дороге не валяется», — пишут пользователи в комментариях.
«Сами разбивают дороги, сами попадают в ямы», — заявили водители.
Ранее стало известно, что схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову.