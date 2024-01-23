Минприроды Ростовской области выделят около 1,4 млрд рублей на защиту экологии

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Портал Interfax. Юг со ссылкой на главу Минприроды Ростовской области Михаила Фишкина объявил, что в 2024 году ведомство получит около 1,4 миллиарда рублей на выполнение задач по защите окружающей среды. При этом более 515 миллионов рублей поступят из федерального бюджета, оставшиеся 851 миллион рублей направит областное правительство.
По предварительной информации, в Ростовской области планируют высадить леса на площади около 1,9 тысячи гектаров, закупить девять грунтоментов, помогающих в работах по тушению лесных пожаров, также необходимо расчистить реку Ольховую, балку Темерник и отремонтировать часть гидротехнических сооружений на территории региона.
Ранее бывший начальник отдела очистки сточных вод в Ростовской Академии коммунального хозяйства рассказал, каким образом можно спасти реки Ростовской области, и что происходит с очистными сооружениями в регионе.