Минприроды Ростовской области выделят около 1,4 млрд рублей на защиту экологии

Портал Interfax. Юг со ссылкой на главу Минприроды Ростовской области Михаила Фишкина объявил, что в 2024 году ведомство получит около 1,4 миллиарда рублей на выполнение задач по защите окружающей среды. При этом более 515 миллионов рублей поступят из федерального бюджета, оставшиеся 851 миллион рублей направит областное правительство.