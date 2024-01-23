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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:13

На ремонт двух театров Ростова направили более 753 млн рублей в 2023 году

На ремонт двух театров Ростова направили более 753 млн рублей в 2023 году

23 января 2024, 16:10
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
На ремонт двух театров Ростова направили более 753 млн рублей в 2023 году
В Ростове на ремонт драматического и музыкального театров города направили более 753 миллионов рублей в 2023 году, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на главу Минкультуры Ростовской области Анну Дмитриеву рассказал, что в 2023 году власти выделили более 750 миллионов рублей на ремонтные работы в Ростовском государственном музыкальном театре и театре драмы имени Максима Горького.

По словам Анны Дмитриевой, работы по модернизации театров хотят закончить в 2024 году, после чего можно будет начать ремонтировать Шахтинский драматический и Ростовский молодежный театры.

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К настоящему моменту в Ростове уже закончили ремонт систем электроснабжения, продолжается ремонт прилегающих к музыкальному театру участков, кроме того, в театре Горького занимаются модернизацией сценического комплекса большого и малого зрительных залов.

Ранее стало известно, сколько средств нужно на реставрацию фонтана «Атланты» в Ростове.

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