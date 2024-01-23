На ремонт двух театров Ростова направили более 753 млн рублей в 2023 году

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на главу Минкультуры Ростовской области Анну Дмитриеву рассказал, что в 2023 году власти выделили более 750 миллионов рублей на ремонтные работы в Ростовском государственном музыкальном театре и театре драмы имени Максима Горького.