На ремонт двух театров Ростова направили более 753 млн рублей в 2023 году

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на главу Минкультуры Ростовской области Анну Дмитриеву рассказал, что в 2023 году власти выделили более 750 миллионов рублей на ремонтные работы в Ростовском государственном музыкальном театре и театре драмы имени Максима Горького.
По словам Анны Дмитриевой, работы по модернизации театров хотят закончить в 2024 году, после чего можно будет начать ремонтировать Шахтинский драматический и Ростовский молодежный театры.
К настоящему моменту в Ростове уже закончили ремонт систем электроснабжения, продолжается ремонт прилегающих к музыкальному театру участков, кроме того, в театре Горького занимаются модернизацией сценического комплекса большого и малого зрительных залов.
Ранее стало известно, сколько средств нужно на реставрацию фонтана «Атланты» в Ростове.