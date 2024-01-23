Неработающие светофоры парализовали движение на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
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Пробка сковала улицу Малиновского на Западном в Ростове. Затор тянется от улицы Еременко до выезда на Всесоюзную. Автомобилисты в социальных сетях пишут, что причиной пробки стал не только утренний час-пик, но и неработающие светофоры.
Проблемные светофоры расположены от кольца на Доватора до Еременко.
В администрации Ростова рассказали, что светофоры не работают из-за повреждения провода. Авария с ним произошла еще минувшим вечером. Сегодня ночью ремонтные бригады пытались заменить участок кабеля. Однако работы растянутся, как минимум, до вечера.
Водители советуют учитывать сложную дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Ранее водитель Mustang влетела в столб на Стачках в Ростове.