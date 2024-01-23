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Пробка в 4 км сковала Малиновского в Ростове из-за неработающих светофоров

Неработающие светофоры парализовали движение на Западном в Ростове

23 января 2024, 08:00
Фото: ТГ канал zapadrnd
Пробка в 4 км сковала Малиновского в Ростове из-за неработающих светофоров
Улица Малиновского стоит в огромном заторе из-за неработающих светофоров, рассказали в социальных сетях местные жители.

Пробка сковала улицу Малиновского на Западном в Ростове. Затор тянется от улицы Еременко до выезда на Всесоюзную. Автомобилисты в социальных сетях пишут, что причиной пробки стал не только утренний час-пик, но и неработающие светофоры.

Проблемные светофоры расположены от кольца на Доватора до Еременко.

В Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 млн рублей
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Проблемные светофоры расположены от кольца на Доватора до Еременко.Проблемные светофоры расположены от кольца на Доватора до Еременко.
Проблемные светофоры расположены от кольца на Доватора до Еременко.
Фото: Яндекс.Карты

В администрации Ростова рассказали, что светофоры не работают из-за повреждения провода. Авария с ним произошла еще минувшим вечером. Сегодня ночью ремонтные бригады пытались заменить участок кабеля. Однако работы растянутся, как минимум, до вечера.

Водители советуют учитывать сложную дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Ранее водитель Mustang влетела в столб на Стачках в Ростове.

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