Неработающие светофоры парализовали движение на Западном в Ростове

Пробка сковала улицу Малиновского на Западном в Ростове. Затор тянется от улицы Еременко до выезда на Всесоюзную. Автомобилисты в социальных сетях пишут, что причиной пробки стал не только утренний час-пик, но и неработающие светофоры.