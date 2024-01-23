«Очистные сооружения — это блеф»: эксперт заявил о проблемах канализации на Дону

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Спикер напоминает, что в нулевые работал начальником отдела очистки сточных вод в Ростовской академии коммунального хозяйства. Еще тогда академией было предложено строительство очистных сооружений в районе зоопарка. Но был и другой вариант — строительство 68 коллектора.
«К сожалению, тогда было важно не решение вопроса, а создание видимости его решения. Поэтому на глубине 70-80 метров начали строить 68 коллектор. Но у нас грунтовые воды. Этот коллектор сейчас практически разрушен и вот-вот рухнет. И снова по Темернику пойдут сточные воды», — отмечает Владимир Колесников.
По словам эксперта, представители научного сообщества уже четко заявили, что объявленная реконструкция ростовских очистных сооружений — это был блеф.
«Очистные сооружения пропускают всего лишь 240 тысяч кубометров, а объявляли, что 460 тысяч», — разъясняет эксперт.
Спикер уточняет, что первый сброс наблюдается напротив очистных сооружений, где два аварийных коллектора. Некачественно очищенные воды приходят и в Кумженскую рощу, за что, по словам собеседника, на 117 миллионов рублей оштрафовали водоканал.
В Ростовской области, по мнению эксперта, ситуация ничуть не лучше. Спикер напоминает, как в Каменск-Шахтинском объявляли режим ЧС из-за качества питьевой воды.
«А все потому, что в Донецке построили новые очистные сооружения по неработающей технологии. Мало того, там еще и текстильное предприятие „Донецкая мануфактура“ сбрасывала трудно окисляемую органику. А это предприятие тоже подключили к новым очистным сооружениям. Сейчас, видимо, линии разъединили. Но это не решает проблему, разъясняет Колесников. — В Каменске-Шахтинском есть химическое предприятие, где тоже некачественные очистные сооружения. Эти два города по факту и являются основными источниками загрязнения реки Северский Донец».
Эксперт подчеркивает, что на проектирование и строительство третьей очереди очистных сооружений канализации на насыпном грунте потребуется порядка 5-7 лет. Стоимость строительства составит порядка 15 миллиардов рублей. На полное восстановление 68 коллектора в Ростове потребуется тоже порядка 15 миллиардов.
Но не все так безнадежно. По словам собеседника, ученые юга России разработали концепцию ускоренного внедрения установок и сооружений для очистки сточных вод.
«Реализация наших решений поможет нормализовать системы канализования Ростова за 3-4 года. И при этом снизить затраты до семи миллиардов рублей», — резюмирует Владимир Колесников.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за загрязнение реки в Ростовской области у компании отсудили более пяти миллионов рублей.