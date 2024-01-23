«Очистные сооружения — это блеф»: эксперт заявил о проблемах канализации на Дону

«А все потому, что в Донецке построили новые очистные сооружения по неработающей технологии. Мало того, там еще и текстильное предприятие „Донецкая мануфактура“ сбрасывала трудно окисляемую органику. А это предприятие тоже подключили к новым очистным сооружениям. Сейчас, видимо, линии разъединили. Но это не решает проблему, разъясняет Колесников. — В Каменске-Шахтинском есть химическое предприятие, где тоже некачественные очистные сооружения. Эти два города по факту и являются основными источниками загрязнения реки Северский Донец».