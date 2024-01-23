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Замглавврача поликлиники в Ростове получала взятки за оформление больничных

Поликлиника в Ростове открыла продажу больничных по 50 тыс рублей

23 января 2024, 08:44
Фото: 1MI
Замглавврача поликлиники в Ростове получала взятки за оформление больничных

Замглавврача поликлиники в Ростове получала взятки за оформление больничных

В Ростове-на-Дону заместитель главного врача поликлиники получила от двух человек взятки, сообщили в региональном УСКР.

По информации управления, сотрудница получила деньги от двух человек за открытие листов временной нетрудоспособности. А в медицинских документах были указаны заболевания, которых на самом деле не было у посетителей.

Общая сумма взяток превысила 100 тысяч рублей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

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«Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, проверяется причастность подозреваемых к совершению иных аналогичных эпизодов преступлений», — прокомментировали в Следкоме.

Ранее в Ростовской области смягчили наказание районному экс-прокурору, виновному во взятках. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Медицина#Поликлиника#Коррупция#Взятки#Продажа#Уголовное дело#Ростов#Больничные#Происшествия
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