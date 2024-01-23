Поликлиника в Ростове открыла продажу больничных по 50 тыс рублей

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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По информации управления, сотрудница получила деньги от двух человек за открытие листов временной нетрудоспособности. А в медицинских документах были указаны заболевания, которых на самом деле не было у посетителей.
Общая сумма взяток превысила 100 тысяч рублей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
«Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, проверяется причастность подозреваемых к совершению иных аналогичных эпизодов преступлений», — прокомментировали в Следкоме.
Ранее в Ростовской области смягчили наказание районному экс-прокурору, виновному во взятках. Материал на эту тему читайте по ссылке.