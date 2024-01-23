Продавца оружия из Украины осудили в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В феврале 2022 года гражданин Украины привез из ДНР в Ростовскую область винтовку, которую в итоге продал. Его задержали в августе этого же года и возбудили уголовное дело.
Все материалы передали в Ленинский районный суд Ростова, который и огласил окончательный вердикт. Согласно решению судьи, обвиняемому ближайшие пять лет придется провести в заключении. А именно — в колонии строгого режима.
Добавим, что решение суда успело вступить в законную силу.
Ранее в Ростове осудили на 16 лет боевика экстремистской группировки из Украины. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что житель донской столицы хранил под кроватью американский гранатомет времен войны во Вьетнаме.