Путин закрепил статус и льготы для многодетных семей в Ростовской области

В указе президента прописано, что меры поддержки таким семьям оказываются до достижения детьми 18 лет, либо 23 лет в случае обучения ребенка в университете в очном формате. Также многодетные семьи получают меры поддержки в сфере трудовых отношений. Многодетная мама может рассчитывать на досрочную страховую пенсию по старости.