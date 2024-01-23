rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Путин закрепил статус и льготы для многодетных семей в Ростовской области

Путин закрепил статус и льготы для многодетных семей в Ростовской области

23 января 2024, 07:36
Фото: Harald Kanins/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Путин закрепил статус и льготы для многодетных семей в Ростовской области
Статус многодетной семьи в Ростовской области устанавливается бессрочным, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным.

В России на федеральном уровне закреплен статус многодетных семей. Такими считаются семьи, воспитывающие трех и более детей. Статус многодетной семьи теперь бессрочный.

В Ростовской области у супружеской пары за год родилось две двойни
Узнать подробнее

В указе президента прописано, что меры поддержки таким семьям оказываются до достижения детьми 18 лет, либо 23 лет в случае обучения ребенка в университете в очном формате. Также многодетные семьи получают меры поддержки в сфере трудовых отношений. Многодетная мама может рассчитывать на досрочную страховую пенсию по старости.

Среди других мер поддержки — право многодетных семей бесплатно посещать парки, музеи и выставки вне зависимости от места жительства.

Ранее жительница Ростовской области родила четверню.

Читайте также:
Количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 летВ Ростовской области семейная пара стала родителями четверняшекМария, Елизавета, Ульяна и Алиса: жительница Ростовской области родила четверню
#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Владимир Путин#Многодетные семьи в Ростовской области#Помощь многодетным семьям в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовстате заявили о росте цен на недвижимость в Ростове
Вчера, 15:28
Полиция ищет зачинщиков стрельбы и дебоша у караоке-клуба в центре Ростова
Вчера, 16:20
Водоканал оставит часть Ростова без воды на сутки 25 января
Вчера, 17:44
Каждый четвертый работодатель в Ростове отказывает людям с лишним весом
Вчера, 18:11
В Ростовской области 23 января ожидаются 10-градусные морозы
Сегодня, 05:12
Большое количество нарушений нашли в работе автобусов в Ростовской области
Сегодня, 05:48