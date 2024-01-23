Путин закрепил статус и льготы для многодетных семей в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В России на федеральном уровне закреплен статус многодетных семей. Такими считаются семьи, воспитывающие трех и более детей. Статус многодетной семьи теперь бессрочный.
В указе президента прописано, что меры поддержки таким семьям оказываются до достижения детьми 18 лет, либо 23 лет в случае обучения ребенка в университете в очном формате. Также многодетные семьи получают меры поддержки в сфере трудовых отношений. Многодетная мама может рассчитывать на досрочную страховую пенсию по старости.
Среди других мер поддержки — право многодетных семей бесплатно посещать парки, музеи и выставки вне зависимости от места жительства.
Ранее жительница Ростовской области родила четверню.