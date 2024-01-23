Район в Ростовской области ушел под воду, но всплыло дело о взятках в поликлинике

Во вторник, 23 января, жители Ростова-на-Дону пожаловались на огромные пробки на улице Малиновского, которые возникли ранним утром. Причиной затора, занявшего весь участок от улицы Еременко до выезда с Всесоюзной, стали неработающие светофоры, из-за них десятки, если не сотни автомобилей не могли сдвинуться и на сотню метров и стояли в пробке почти весь период часа-пик.