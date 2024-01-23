Район в Ростовской области ушел под воду, но всплыло дело о взятках в поликлинике

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:53
Во вторник, 23 января, жители Ростова-на-Дону пожаловались на огромные пробки на улице Малиновского, которые возникли ранним утром. Причиной затора, занявшего весь участок от улицы Еременко до выезда с Всесоюзной, стали неработающие светофоры, из-за них десятки, если не сотни автомобилей не могли сдвинуться и на сотню метров и стояли в пробке почти весь период часа-пик.
Власти Ростова рассказали, что причиной перебоев в работе светофоров стали неработающие провода, рабочие заменят кабель уже этим вечером.
До тех пор ростовчанам следует тщательно выбирать маршрут, чтобы не застрять в огромной пробке на ЗЖМ.
Еще одной важной новостью дня стало сообщение управления СК РФ по Ростовской области о том, что сотрудника ростовской поликлиники заподозрили в оформлении больничных за деньги.
По предварительной информации, замглавврача поликлиники в Ростове получила от двух пациентов деньги за открытие листов временной нетрудоспособности. В листах указали болезни, которых у дончан не диагностировали. Общая сумма взяток, по словам следователей, превысила 100 тысяч рублей.
Сейчас правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также выяснить, не было ли аналогичных эпизодов.
Главной новостью дня стали сообщения жителей Азовского района Ростовской области, которые заявили о подтоплении районов после дождей.
Дончане рассказали, что после обильных дождей и таяния снега территорию района начало топить. Аналогичная ситуация недавно возникла в Мясниковском районе, где затопило хуторы Ленинакан и Красный Крым.
По словам очевидцев, грунтовые воды, ливневые стоки и талая вода затопили почти весь поселок Красный сад. Потерпевшие обвиняют в сложившейся ситуация неработающие дренажные каналы, которые уже много лет не чистят от мусора.