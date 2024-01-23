rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Район Ростовской области ушел под воду, но всплыло дело о взятках в поликлинике

Район в Ростовской области ушел под воду, но всплыло дело о взятках в поликлинике

23 января 2024, 15:51
Фото: rostovgazeta.ru
Район Ростовской области ушел под воду, но всплыло дело о взятках в поликлинике
В Ростовской области топит территории Азовского района, пока в Ростове жители стоят в пробках и покупают больничные у коррумпированных врачей.

Время в дороге — вся жизнь

Во вторник, 23 января, жители Ростова-на-Дону пожаловались на огромные пробки на улице Малиновского, которые возникли ранним утром. Причиной затора, занявшего весь участок от улицы Еременко до выезда с Всесоюзной, стали неработающие светофоры, из-за них десятки, если не сотни автомобилей не могли сдвинуться и на сотню метров и стояли в пробке почти весь период часа-пик.

Власти Ростова рассказали, что причиной перебоев в работе светофоров стали неработающие провода, рабочие заменят кабель уже этим вечером.

До тех пор ростовчанам следует тщательно выбирать маршрут, чтобы не застрять в огромной пробке на ЗЖМ.

Власти Ростова рассказали, что причиной перебоев в работе светофоров стали неработающие провода, рабочие заменят кабель уже этим вечером.Власти Ростова рассказали, что причиной перебоев в работе светофоров стали неработающие провода, рабочие заменят кабель уже этим вечером.
Власти Ростова рассказали, что причиной перебоев в работе светофоров стали неработающие провода, рабочие заменят кабель уже этим вечером.
Фото: rostov-gorod.ru

Небольшая услуга

Еще одной важной новостью дня стало сообщение управления СК РФ по Ростовской области о том, что сотрудника ростовской поликлиники заподозрили в оформлении больничных за деньги.

Психиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием
Узнать подробнее

По предварительной информации, замглавврача поликлиники в Ростове получила от двух пациентов деньги за открытие листов временной нетрудоспособности. В листах указали болезни, которых у дончан не диагностировали. Общая сумма взяток, по словам следователей, превысила 100 тысяч рублей.

Сейчас правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также выяснить, не было ли аналогичных эпизодов.

Донская Атлантида

Главной новостью дня стали сообщения жителей Азовского района Ростовской области, которые заявили о подтоплении районов после дождей.

Дончане рассказали, что после обильных дождей и таяния снега территорию района начало топить. Аналогичная ситуация недавно возникла в Мясниковском районе, где затопило хуторы Ленинакан и Красный Крым.

Дончане рассказали, что после обильных дождей и таяния снега территорию района начало топить.
Видео: t.me/vesti_don

По словам очевидцев, грунтовые воды, ливневые стоки и талая вода затопили почти весь поселок Красный сад. Потерпевшие обвиняют в сложившейся ситуация неработающие дренажные каналы, которые уже много лет не чистят от мусора.

Читайте также:
Активисты Ростова своими силами заколотили двери и окна «Дома с ангелами»«Две причины»: для чего Зеленскому понадобился указ «о защите украинцев на Дону»Четыре новых микрорайона могут появиться на левом берегу Дона
#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Здоровье#Надежда Пустяк#Азовский район#Поликлиника#Транспорт#Мусор#Коррупция#Взятки#Мясниковский район#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Дон#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#18+#Дожди#Территория#Подтопление#Подтопления#Больничные#Происшествия#Грунтовые воды
Подпишитесь
Ростовчан напугали вооруженные люди в форме у ТРК «Горизонт»
Сегодня, 15:17
Двухуровневую развязку и путепровод построят на Западной хорде в Ростове
Сегодня, 17:11
В деле о крушении самолета с миллионерами из Волгодонска пока нет подозреваемых
Сегодня, 16:38
«Две причины»: для чего Зеленскому понадобился указ «о защите украинцев на Дону»
Сегодня, 14:24
Депутат заявила о выброшенной на свалку гумпомощи для военных на границе с Доном
Сегодня, 13:36