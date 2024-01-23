Ростовчан напугали вооруженные люди в форме у ТРК «Горизонт»

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Во вторник, 23 января, от жителей Ростова-на-Дону поступили сообщения о вооруженных людях, замеченных у одного из наиболее популярных торгово-развлекательных центров на территории города. На проспекте Михаила Нагибина у ТРК «Горизонт» заметили большое количество вооруженных автоматами мужчин в бронежилетах.
Ростовчане предположили, что причиной такой концентрации представителей правоохранительных органов могло стать ЧП, однако в полиции опровергли эту версию.
«Сотрудниками полиции проводятся плановые профилактические мероприятия. О результатах сообщим позже», — объяснили ситуацию представители полиции.
Ранее ТЦ «Горизонту» удалось отсудить плату за аренду у американского магазина косметики.