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Ростовчан напугали вооруженные люди в форме у ТРК «Горизонт»

Ростовчан напугали вооруженные люди в форме у ТРК «Горизонт»

23 января 2024, 15:17
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростовчан напугали вооруженные люди в форме у ТРК «Горизонт»
В Ростове посетители ТРК «Горизонт» заметили у торгового центра вооруженных людей в бронежилетах, ситуацию объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Во вторник, 23 января, от жителей Ростова-на-Дону поступили сообщения о вооруженных людях, замеченных у одного из наиболее популярных торгово-развлекательных центров на территории города. На проспекте Михаила Нагибина у ТРК «Горизонт» заметили большое количество вооруженных автоматами мужчин в бронежилетах.

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Ростовчане предположили, что причиной такой концентрации представителей правоохранительных органов могло стать ЧП, однако в полиции опровергли эту версию.

«Сотрудниками полиции проводятся плановые профилактические мероприятия. О результатах сообщим позже», — объяснили ситуацию представители полиции.

Ранее ТЦ «Горизонту» удалось отсудить плату за аренду у американского магазина косметики.

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