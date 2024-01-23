Ростовчан напугали вооруженные люди в форме у ТРК «Горизонт»

Во вторник, 23 января, от жителей Ростова-на-Дону поступили сообщения о вооруженных людях, замеченных у одного из наиболее популярных торгово-развлекательных центров на территории города. На проспекте Михаила Нагибина у ТРК «Горизонт» заметили большое количество вооруженных автоматами мужчин в бронежилетах.