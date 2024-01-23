«У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен уже понять, что нужно делать, чтобы все остановить… Но он не хочет. И он [прим. редакции — Владимир Зеленский] изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег», — объяснил Дмитрий Песков, добавив, что Зеленский надеется получать то же количество снарядов и заручиться поддержкой всего народа. Однако все больше людей задумываются о том, что киевский режим продолжает бессмысленное кровопролитие.