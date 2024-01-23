Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил, что выпустит указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Хотя он не стал уточнять, какие именно правовые отношения будет регулировать указ, донской политолог Александр Сухарь предположил, что документ является либо попыткой отвлечь население Украины от провалов на фронте, либо правовой основой для осуществления диверсий в указанных в документе субъектах РФ.
Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал отрывок интервью с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, который прокомментировал выступление Владимира Зеленского 22 января.
По мнению Дмитрия Пескова, к заявлению нельзя относиться как к «очередной глупости», это скорее попытка спрятать те проблемы, с которыми Украина столкнулась по прошествии почти двух лет с начала спецоперации.
«У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен уже понять, что нужно делать, чтобы все остановить… Но он не хочет. И он [прим. редакции — Владимир Зеленский] изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег», — объяснил Дмитрий Песков, добавив, что Зеленский надеется получать то же количество снарядов и заручиться поддержкой всего народа. Однако все больше людей задумываются о том, что киевский режим продолжает бессмысленное кровопролитие.
«Ему нужно это чем-то камуфлировать, поэтому он делает такие, мягко говоря, абсурдные и нелогичные идеологические шаги, пытаясь декларировать притязания на наши территории», — рассказал Дмитрий Песков, предсказав ухудшение ситуации в геополитическом поле для киевского режима.
Дмитрий Песков также добавил, что спецоперация на Украине продолжится до тех пор, пока военные не выполнят поставленные перед ними задачи.
Ранее депутат Водолацкий рассказал, что украинские военные несут огромные потери на фронте и требуют командование увести их от линии соприкосновения. При этом киевские власти намеренно искажают данные о потерях, объявив погибших без вести пропавшими или записав их в дезертиры.