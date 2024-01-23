Уникальный «Пояс Венеры» увидели жители Ростова 23 января

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Сегодня утром перед восходом Солнца в Ростове и области можно было наблюдать «Пояс Венеры». Этим термином обозначается природное явление, когда на чистом небосводе видна яркая оранжево-розовая полоса. Она разделяет ночное небо и горизонт.
Увидеть «Пояс Венеры» можно только при чистом небе, без облаков. Для Ростова это достаточно редкое явление.
Астрономы объясняют, что «Пояс Венеры» образуется, когда атмосфера рассеивает свет заходящего или восходящего Солнца, которое выглядит более красным, а потому свет получается розовый, а не синий.
Ранее стали известны даты магнитных бурь в феврале в Ростовской области. Прогнозируют их в конце января. Также специалисты рассказали, чем опасны магнитные бури.
До этого астрономы рассказали, что жители Ростовской области смогут увидеть кометы и звездопады в 2024.