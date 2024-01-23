Урбанист Зайцев заявил, что в Ростове нет необходимости в купленных электробусах

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Артемий Зайцев замечает, что на маршрутах №88 и №58 электробусы едут под троллейбусными проводами.
«Непонятно, зачем туда электробусы купили. Электробус по маршруту 17А вызывает меньше вопросов. Теперь вместо троллейбусов будет электробус, соответственно, я думаю, изменится тариф с троллейбусного на автобусный», — считает эксперт.
Артемий Зайцев добавляет, что идея запустить электробус по маршруту №17а была озвучена еще в 2022 году.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове недавно выпущенный на линию электробус попал в ДТП.