rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Урбанист Зайцев: «Непонятно зачем электробусы купили»

Урбанист Зайцев заявил, что в Ростове нет необходимости в купленных электробусах

23 января 2024, 09:12
Фото: rostov-gorod.ru
Урбанист Зайцев: «Непонятно зачем электробусы купили»
У ростовчан нет необходимости в электробусах на маршрутах №88 и №58, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Артемий Зайцев замечает, что на маршрутах №88 и №58 электробусы едут под троллейбусными проводами.

«Непонятно, зачем туда электробусы купили. Электробус по маршруту 17А вызывает меньше вопросов. Теперь вместо троллейбусов будет электробус, соответственно, я думаю, изменится тариф с троллейбусного на автобусный», — считает эксперт.

Власти назвали еще один маршрут, по которому запустят электробусы в Ростове
Узнать подробнее

Артемий Зайцев добавляет, что идея запустить электробус по маршруту №17а была озвучена еще в 2022 году.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове недавно выпущенный на линию электробус попал в ДТП.

Читайте также:
Ростовчанам показали новенький электробус, но не разрешили на нем покататьсяВодителей для электробусов в Ростове нашли в Москве и КиргизииВласти Ростова купят еще 35 электробусов в 2024 году
#Общество#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Электробус#Электробусы
Подпишитесь
В Ростовстате заявили о росте цен на недвижимость в Ростове
Вчера, 15:28
Полиция ищет зачинщиков стрельбы и дебоша у караоке-клуба в центре Ростова
Вчера, 16:20
Водоканал оставит часть Ростова без воды на сутки 25 января
Вчера, 17:44
Каждый четвертый работодатель в Ростове отказывает людям с лишним весом
Вчера, 18:11
В Ростовской области 23 января ожидаются 10-градусные морозы
Сегодня, 05:12
Большое количество нарушений нашли в работе автобусов в Ростовской области
Сегодня, 05:48