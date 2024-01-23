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Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

В деле о крушении самолета с миллионерами из Волгодонска пока нет подозреваемых

В деле о крушении самолета с миллионерами из Волгодонска пока нет подозреваемых

23 января 2024, 16:38
Фото: Midjourney
В деле о крушении самолета с миллионерами из Волгодонска пока нет подозреваемых
Следователи продолжают выяснять обстоятельства авиакатастрофы, унесшей жизни миллионеров из Ростовской области Анны и Анатолия Евсюковых, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, в понедельник, 22 января, российский посол в Кабуле подтвердил информацию о гибели супружеской пары из Ростовской области, самолет с которыми разбился на территории Афганистана. Экипаж самолета выжил, а пожилые пассажиры Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска стали жертвами крушения. Анатолий являлся владельцем трех рынков, которые ежемесячно приносили ему миллионы рублей с аренды.

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В Следкоме сообщили, что Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР продолжает расследовать обстоятельства крушения. Следователям удалось установить, что 20 января около 19.30 мск в воздушном пространстве Афганистана произошла авиакатастрофа с участием Falcon 10. Борт из Москвы должен был забрать супружескую чету Евсюковых из Таиланда из-за состояния супруги бизнесмена, однако над Афганистаном пилоты перестали выходить на связь. Пилотам и медикам удалось выжить, а семья дончан погибла в результате полученных травм при крушении.

В настоящий момент следователи проводят обыски и проводят изъятие документов, которые могут быть полезны следствию.

«Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», — сказано в сообщении.

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