В деле о крушении самолета с миллионерами из Волгодонска пока нет подозреваемых

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
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Updated Сегодня, 16:40
Напомним, в понедельник, 22 января, российский посол в Кабуле подтвердил информацию о гибели супружеской пары из Ростовской области, самолет с которыми разбился на территории Афганистана. Экипаж самолета выжил, а пожилые пассажиры Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска стали жертвами крушения. Анатолий являлся владельцем трех рынков, которые ежемесячно приносили ему миллионы рублей с аренды.
В Следкоме сообщили, что Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР продолжает расследовать обстоятельства крушения. Следователям удалось установить, что 20 января около 19.30 мск в воздушном пространстве Афганистана произошла авиакатастрофа с участием Falcon 10. Борт из Москвы должен был забрать супружескую чету Евсюковых из Таиланда из-за состояния супруги бизнесмена, однако над Афганистаном пилоты перестали выходить на связь. Пилотам и медикам удалось выжить, а семья дончан погибла в результате полученных травм при крушении.
В настоящий момент следователи проводят обыски и проводят изъятие документов, которые могут быть полезны следствию.
«Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», — сказано в сообщении.