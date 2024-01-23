В деле о крушении самолета с миллионерами из Волгодонска пока нет подозреваемых

В Следкоме сообщили, что Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР продолжает расследовать обстоятельства крушения. Следователям удалось установить, что 20 января около 19.30 мск в воздушном пространстве Афганистана произошла авиакатастрофа с участием Falcon 10. Борт из Москвы должен был забрать супружескую чету Евсюковых из Таиланда из-за состояния супруги бизнесмена, однако над Афганистаном пилоты перестали выходить на связь. Пилотам и медикам удалось выжить, а семья дончан погибла в результате полученных травм при крушении.