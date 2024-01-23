В Ростове не хватает экипажей ДПС для сопровождения эвакуаторов

Издание «Ведомости. Юг» со ссылкой гендиректора «Центра эвакуации автомобилей» Ростова Сергея Соколова сообщает, что ежедневно предприятию удается выпустить на улицы южной столицы только около 14 эвакуаторов из тех 20, которыми они владеют. По словам Сергея Соколова, причиной недовыпуска техники стала нехватка экипажей ДПС, которые должны сопровождать эвакуаторы во время их работы.