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В Ростове не хватает экипажей ДПС для сопровождения эвакуаторов

В Ростове не хватает экипажей ДПС для сопровождения эвакуаторов

23 января 2024, 15:49
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове не хватает экипажей ДПС для сопровождения эвакуаторов
В Ростове зафиксировали нехватку экипажей ДПС, необходимых для сопровождения эвакуаторов, об этом рассказали донские СМИ.

Издание «Ведомости. Юг» со ссылкой гендиректора «Центра эвакуации автомобилей» Ростова Сергея Соколова сообщает, что ежедневно предприятию удается выпустить на улицы южной столицы только около 14 эвакуаторов из тех 20, которыми они владеют. По словам Сергея Соколова, причиной недовыпуска техники стала нехватка экипажей ДПС, которые должны сопровождать эвакуаторы во время их работы.

Замначальника УГИБДД по Ростовской области Сергей Сасин заметил, что Ростову не хватает эвакуаторов, способных увозить автомобили нарушителей с их мест парковки. При этом работы ведутся почти в круглосуточном режиме.

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Сасин рассказал порталу «Ведомости. Юг», что хотя они и выделяют экипажи для сопровождения, это не основные обязанности сотрудников ДПС.

«По всем приказам наша задача — обеспечение безопасности дорожного движения, связанное со снижением аварийности на дорогах», — цитирует замначальника УГИБДД по Ростовской области издание.

Наличие проблемы подтвердил и директор департамента дорог Ростова Денис Водопьянов, который признал, что у городских водителей действительно нет дисциплины, и они часто нарушают правила парковки.

Ранее в Ростове заработала парковка на вокзале «Ростов-Главный».

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