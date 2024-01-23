В Ростове с башни Пригородного железнодорожного вокзала пропали часы

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Вечером вторника, 23 января, газета «Молот» объявила, что с башни Пригородного железнодорожного вокзала пропали часы. Неизвестно, когда именно их демонтировали.
Издание со ссылкой на горожан сообщает, что возможной причиной исчезновения часов стала их поломка — последнюю неделю пассажиры жаловались на некорректное отображение времени на циферблате. Вероятно, их могли снять для починки механизма.
Информация об этом не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее в Северо-Кавказской пассажирской компании сообщили, как изменится расписание электричек в конце января. График движения поездов необходимо изменить из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры.