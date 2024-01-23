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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Власти Ростова назвали причину отключения светофоров на улице Малиновского

Власти Ростова назвали причину массового отключения светофоров на улице Малиновского

23 января 2024, 13:04
Фото: 1MI
Власти Ростова назвали причину отключения светофоров на улице Малиновского
В Ростове назвали причины огромных пробок на Малиновского, вызванных перебоями в работе светофоров, об этом сообщили в пресс-службе администрации Советского района города.

Напомним, накануне в понедельник, 22 января, на улице Малиновского зафиксировали перебои в работе светофорных объектов. Все утро жители Западного стояли в многокилометровых пробках в попытках добраться на работу или учебу. Автомобилисты сообщали, что заторы возникли из-за неработающих светофоров, расположенных от кольца на Доватора до улицы Еременко.

Неработающие светофоры парализовали движение на Западном в Ростове
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Власти Советского района Ростова выступили с официальным обращением 23 января, сообщив жителям, что светофоры сломались из-за негабаритного грузовика. Он повредил провода, обеспечивающие электропитание светофоров на Малиновского.

Минувшей ночью аварийные бригады начали ремонт участков проводов, однако сейчас необходимо заменить кабель. Ремонт обещают закончить до вечера 23 января.

Ранее авария с зерновозом на М-4 «Дон» создала колоссальные пробки на трассе.

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