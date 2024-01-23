Власти Ростова назвали причину массового отключения светофоров на улице Малиновского

Напомним, накануне в понедельник, 22 января, на улице Малиновского зафиксировали перебои в работе светофорных объектов. Все утро жители Западного стояли в многокилометровых пробках в попытках добраться на работу или учебу. Автомобилисты сообщали, что заторы возникли из-за неработающих светофоров, расположенных от кольца на Доватора до улицы Еременко.