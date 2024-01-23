rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Власти сообщили о вспышке птичьего гриппа в Ростовской области

Власти сообщили о вспышке птичьего гриппа в Ростовской области

23 января 2024, 11:16
Фото: Midjourney
Власти сообщили о вспышке птичьего гриппа в Ростовской области
Птичий грипп вспыхнул в хуторе Сусат Семикаракорского района, рассказала ростовская администрация.

В январе 2024 года птичий грипп выявили в Семикаракорском районе Ростовской области. Очаг нашли на северо-востоке от хутора Сусат. Власти региона и муниципалитета озаботились предотвращением распространения болезни.

Птичий грипп опасен для всех видов птиц. Инфекция поражает у животных органы пищеварения, дыхания, а также характеризуется высоким уровнем летальности. Опасен птичий грипп и для человека.

Ростовский врач рассказал о симптомах птичьего гриппа, и какие могут быть осложнения
Узнать подробнее

Власти напомнили, что заразиться птичьим гриппом можно после контакта с больной или уже мертвой птицей, а также после употребления в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Ранее врач рассказал о появлении коклюша в Ростовской области.

Также ростовчанка поделилась, как болела опасным вирусом .

Читайте также:
Чиновник в Ростовской области заставил подчиненного пойти на преступлениеПродавца оружия из Украины осудили в Ростовской областиЧасть исторического здания полиции в Ростове обрушилась на припаркованные авто
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Птичий грипп#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовстате заявили о росте цен на недвижимость в Ростове
Вчера, 15:28
Полиция ищет зачинщиков стрельбы и дебоша у караоке-клуба в центре Ростова
Вчера, 16:20
Водоканал оставит часть Ростова без воды на сутки 25 января
Вчера, 17:44
Каждый четвертый работодатель в Ростове отказывает людям с лишним весом
Вчера, 18:11
В Ростовской области 23 января ожидаются 10-градусные морозы
Сегодня, 05:12
Большое количество нарушений нашли в работе автобусов в Ростовской области
Сегодня, 05:48