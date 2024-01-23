Власти сообщили о вспышке птичьего гриппа в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В январе 2024 года птичий грипп выявили в Семикаракорском районе Ростовской области. Очаг нашли на северо-востоке от хутора Сусат. Власти региона и муниципалитета озаботились предотвращением распространения болезни.
Птичий грипп опасен для всех видов птиц. Инфекция поражает у животных органы пищеварения, дыхания, а также характеризуется высоким уровнем летальности. Опасен птичий грипп и для человека.
Власти напомнили, что заразиться птичьим гриппом можно после контакта с больной или уже мертвой птицей, а также после употребления в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.
Ранее врач рассказал о появлении коклюша в Ростовской области.
Также ростовчанка поделилась, как болела опасным вирусом .